Ei verbibbsch: Amberger Polizei versteht sächsischen Senior nicht

Mann wollte einen „Be-Ka-Wee-Diebstahl“ melden - vor 1 Stunde

AMBERG - Lag es am Dialekt oder lag es am fehlenden Gebiss? Auf jeden Fall rätselten die Beamten der Polizeiinspektion Amberg lange, was ein sächsischer Anrufer von ihnen wollte.

„Binnen-sprachliche“ Kenntnisse waren gefragt, als ein älterer Herr aus dem Landkreis Amberg bei der Polizeiinspektion Amberg anrief und einen „Be-Ka-Wee-Diebstahl“ melden wollte.

"Diesen an sich relativ einfachen Sachverhalt aus dem sonor, schwer sächselnd und schnell vorgetragenen Redefluss des Anrufers am Telefon destillieren zu können, wäre schon schwer genug gewesen, doch da der Mann auch seine „Dritten“ nicht parat und eingesetzt hatte, stellte sich diese Aufgabe für die Beamten als richtige Herausforderung dar", heißt es im Polizeibericht.

Erst nach längerem Einhören, angestoßenen Ermittlungen und Rücksprache mit zugezogenen Familiengehörigen klärte sich die Lage dann schnell auf. Ehefrau und Sohn hatten bereits nach Einschaltung der Führerscheinstelle dem Mitteiler aufgrund seines schlechten gesundheitlichen Zustandes die Fahrzeugschlüssel verwehrt und das Auto an einem vor dem Zugriff des Seniors sicheren Ort untergestellt.

