Ein Hauch von Hawaii in Hohenfels

HOHENFELS - Traditionell eröffnet wieder das deutsch-amerikanische Fest im US-Truppenübungsplatz Hohenfels die lange Saison der Volksfeste in der Region. Heuer übrigens in seiner 48. Auflage.

Vom 30. April bis 5. Mai lädt das erste Volksfest in der Region, die deutsch-amerikanische Freundschaftswoche, zu einem Besuch in Hohenfels ein. © Paul Böhm



Etwas Besonderes sind wieder die Busrundfahrten am Sonntag, 5. Mai. Ausreichende Parkplätze gibt es wieder auf dem Flugplatzgelände bei der Einfahrt. Die Zufahrt zum Volksfest ist nur über Tor 1 bei Hohenfels möglich.

Der Festbetrieb beginnt am Dienstag, 30. April. Ab 15.30 Uhr ist die Zufahrt möglich. Zur Eröffnungsfeier im Bierzelt spielt ab 16 Uhr die Blaskapelle Hohenfels. Ab 19 Zgr unterhalten die "Stoasberger Lumpen".

Am 1. Mai ist bereits ab 10.30 Uhr die Zufahrt möglich. Ab 14 Uhr gibt es Unterhaltungsmusik. Von 17.30 bis 21.30 Uhr spielt beim Country-Abend mit die Band "The fabulous Texadillos". Um 18 Uhr ist dann der Auftritt der Lane-Dancer beim Autoscooter. Am Donnerstag wird ein Ruhetag eingelegt. Am Freitag, 3. Mai, ist der Volksfestplatz ab 15.30 Uhr geöffnet. Von 16 bis 20 Uhr tobt der Kindertag mit halben Preisen bei den Fahrgeschäften. Von 19.30 bis 24 Uhr unterhalten die "Gipfelstürmer".

Am Samstag, 4. Mai, ist Tor 1 ab 12.30 Uhr offen. Von 13 bis 18 Uhr ist eine Militär-Fahrzeug-Ausstellung der US-Army und der Bundeswehr zu sehen, von 13 bis 17 Uhr mit Fahrzeuge von "US-Car Franken".

Ab 13.30 Uhr spielt die Crazy Jan Band aus Hohenfels, von 16 bis 17 Uhr sind die Skies-Ballroom-Dancers zu Gast, um 18 Uhr treten wieder die Line-Dancer auf und von 19 bis 23 Uhr spielt die Country- und Westernband "CB66". Gegen 22.30 wird das Brillantfeuerwerk entzündet.

Am Sonntag, 5. Mai, ist Festbetrieb von 11 bis 21 Uhr. An diesem Tag werden wieder die begehrten Busrundfahrten von 11 bis 17 Uhr durch das Truppenübungsplatzgelände angeboten (gültiger Personalausweis oder Reisepass). Die Fahrkartenausgabe ist am Parkplatz beim Aufgang zum Festplatz.

Von 12 bis 14 Uhr tanzt hawaiianischen Gruppe aus "Asian Pacific Heritage". Mit dem "Gaudi-Express" von 14.30 bis 20.30 klingt das Fest aus.

Paul Böhm