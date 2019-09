Einstieg in eine globalisierte Welt bei Bock

Der Bürostuhl-Experte aus Postbauer-Heng hat auch 2019 den Nachwuchs aufgestockt. - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Für zwölf neue Azubi hat die Ausbildung bei Bock in Postbauer-Heng begonnen.

Die Vorfreude ist bei den neuen Bock-Azubi groß. © Foto: Bock



Die Vorfreude ist bei den neuen Bock-Azubi groß. Foto: Foto: Bock



Einarbeitungspläne, Fototermin, Rundgang über das Betriebsgelände, Empfangen ihrer persönlichen Bock-Ausstattung und vieles mehr stehen nun an. In den kommenden Jahren bildet der Experte für Bürostühle und Bürostuhlkomponenten die jungen Erwachsenen nach modernsten Standards in fünf verschiedenen Berufen aus.

Dieses Jahr starten die neuen Azubi in den Ausbildungsberufen Industriekaufmann/-frau, technischer Produktdesigner, Elektroniker, Werkzeugmechaniker und Industriemechaniker. Insgesamt bildet die global aktive Bock 1 GmbH & Co. KG als einer der größten Arbeitgeber der Region derzeit 52 junge Kollegen aus.