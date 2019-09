Elementelauf 2019 Neumarkt: Mit Anlauf durch Matsch und Modder hinein ins Schaumbad

Rund 250 Starter machten sich auf den Parcours und hatten mächtig Spaß - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Erst Matsch und Modder, dann eine Schaumparty vom Feinsten: Mit leuchtenden Augen absolvierten rund 250 Starter den Elementelauf 2019 am Tag vor dem Neumarkter Stadtlauf.

Der Elementelauf 2019 war der Hit: Die Läufer waren im Ziel teils regelrecht überwältigt. "Da sind wir nächstes Mal wieder dabei", sagte eine Frau, die heuer das erste Mal gestartet war, und wischte sich den Schaum aus dem Gesicht.

Auf der Strecke klangen nicht alle so glücklich: "Was ist dass denn für ein Modder, wie der stinkt", schrie eine Frau, als es hinter dem Volksfestplatz durch den alten Ludwigskanal ging. Der hat in dem Bereich wenig Wasseraustausch, jeder Sprung ins Wasser wirbelte Schlamm auf, das grüne Wasser wurde immer schwärzer. Ekelfaktor zehn, sozusagen. Und deutlich zu riechen, auch Kilometer weiter.

Da hatten die Teilnehmer, die in kleinen Pulks auf die Strecke geschickt worden waren, schon einiges hinter sich: Entspannt ging es zuerst durch den Neuen Markt hinunter zum LGS-Gelände. Dort durch den See ohne Namen, dann rüber nach Holzheim und auf Slacklines über oder teilweise auch durch den Kanal. Es galt, über eine Holzbrücke zu robben, es ging über Hindernisse aus Bierkisten und dann im Maierbach unter dem Ludwigskanal durch.

Auf dem Volksfestplatz musste ein Auto mit Anlauf genommen werden, es ging durch einen Lkw und über Fahrradständer, dann über Strohballen und, nun eben, erneut durch den Ludwigskanal in einem Bereich, wo die Wasserqualität nicht die beste ist. Danach wartete noch ein Berg Paletten, es ging über ein Netz rauf auf eine Brücke und drüber über Fässer und rein in einen rießigen Berg Schaum.

Daneben stand Andi Winter, das Gesicht des Neumarkter Stadtlaufs, und begrüßte alle Finisher persönlich. Er war mehr als zufrieden mit dem Lauf, mit 250 Teilnehmern seien es etwas mehr als vergangenes Jahr gewesen. Das Wetter sei bestens, die Temperaturen ideal. Nur, sagte er und lächelte schelmisch: "In den Tagen vorher hätte es ruhig etwas regnen können - wegen dem Matsch". Aber auch so: Die perfekte Veranstaltung.

wof