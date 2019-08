Entschleunigte Tage im Landkreis Neumarkt genießen

NEUMARKT - Die Sommerferien sind fast vorbei, das Urlaubsbudget ist womöglich aufgebraucht. Halb so wild, denn in und um Neumarkt gibt es viele Möglichkeiten zur Naherholung. Wir haben uns für Sie umgeschaut.

Wasserratten und Sportler, aber auch eher gemütliche Zeitgenossen kommen hier auf ihre Kosten.



An heißen Tagen versprechen der Bögl-Weiher oder die Kaltenbachquelle eine Abkühlung. Wanderer oder Radfahrer kommen am Alten Kanal oder auf dem Altmühltaler Panoramaweg auf ihre Kosten. Entschleunigung pur erfahren Besucher des Landschaftskinos in Hilzhofen oder Barfüßer auf dem Pfad im LGS-Pfad. In unserer Diagalerie haben wir zehn Ausflugsziele in der näheren Umgebung für Sie zusammengetragen.

Den Titel hat er sich mit spektakulären Aussichten verdient: Der Altmühltaler Panoramaweg führt auch vorbei an Beilngries und endet in Dietfurt. © Foto: Dietmar Denger



