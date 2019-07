Entspanntes Klimaschutz-Picknick in Neumarkt

Aktivisten von Fridays for Future und Großeltern für die Zukunft speisten vegetarisch. - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am letzten Schultag vor den großen Ferien haben die Aktivisten von Fridays for Future zu einem Picknick in den Stadtpark eingeladen. Die Initiative Großeltern für die Zukunft unterstützte die jungen Klimaschützer.

Diesmal luden die Aktiven von Fridays for Future und die Großeltern für die Zukunft nicht vors Rathaus, sondern auf die Picknickdecke im Neumarkter Stadtpark ein. Auf dem Buffet landeten vegetarische Leckerbissen, die Lammsbräu spen dierte Getränke. © Foto: Günter Distler



Gemeinsam breiteten die rund 30 Picknicker Decken aus und kredenzten fleischlose Kost: Von veganen Brownies über Karottenmuffins, Nudelsalat und Hummus bis zu Gemüsesticks mit Linsen-Dip war das Buffet reich gedeckt.

Einer der Organisatoren, Niclas Poulet, sieht das als einen Beitrag zum Klimaschutz: Er verzichtet fast vollständig auf Fleisch. Außerdem könne jeder im Alltag bei sich anfangen, einen Beitrag für die Umwelt zu leisten: Beim Einkaufen am besten gar nicht oder wenig verpackte Waren wählen. Statt Wegwerfen setze sie auf Wiederverwertung, ergänzt Mitorganisatorin Deborah Schmiedel, indem sie Apps wie Kleiderkreisel nutzt oder vieles im Freundes- und Familienkreis weitergibt.

Ihr Besteck und ihr Geschirr hatten die jüngeren und älteren Mitstreiter mitgebracht, die nahezu alle per Rad in den Stadtpark kamen.

Nächsten Freitag ist Pause, alle 14 Tage soll es in den Sommerferien Aktionen geben - genaueres wird noch bekanntgegeben.

kay