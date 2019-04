Erlebnisführung in der Velburger Tropfsteinhöhle

Am 5. Mai erstmals neues Angebot in der König-Otto-Höhle - vor 45 Minuten

VELBURG - Kletterwald, Quadtouren, Biergarten, Tropfsteinhöhle, Badesee und Walderlebnispfad – die Erlebniswelt Velburg bietet viele Attraktionen für Besucher. Seit Anfang April hat die König-Otto-Tropfsteinhöhle bei St. Colomann wieder ihre Pforten geöffnet. Und am Sonntag, 5. Mai, findet die erste Erlebnisführung dieses Jahres dort statt.

Die Erlebnisführungen bei der Tropfsteinhöhle sind eine ganz besondere Attraktion. Die Mitglieder des Frauenkreises aus Rasch zeigten sich jüngst sehr begeistert von dem Angebot.



Die Höhle zählt zu den schönsten in ganz Deutschland und gehört zu den größten Sehenswürdigkeiten der gesamten Region. Wie wohl bei den meisten Höhlen, so hat auch bei der Entdeckung der König-Otto-Tropfsteinhöhle der Zufall eine große Rolle gespielt.

Der Schäfer Peter Federl spürte am 30. September 1895, dem Namenstag des Bayernkönig Otto, einem Fuchs nach. Als dieser im Berg verschwand, folgte er ihm und entdeckte die mächtige Tropfsteinhöhle.

Die Höhle wurde erschlossen und für Besucher begehbar gemacht. Jahrzehnte konnte man sie nur bei Kerzen-, Fackel- oder Magnesiumlicht besichtigen. Seit 1954 wird sie elektrisch beleuchtet und zeigt sich so den Besuchern in ihrer vollen Pracht.

Zwei Franken wurden fündig

Der systematischen Suche zweier junger Mitglieder der Nürnberger Forschungsgruppe "Höhle und Karst Franken" – Helmut Schlierf und Michael Kirnberger aus Fürth – ist es zu verdanken, dass am 2. Dezember 1972 ein weiterer Höhlenteil entdeckt wurde. Eine große, hallenartige Grotte mit einer Fülle und Vielfalt an Formen von Tropfsteinen. Mit Verweis auf die jahreszeitliche Entdeckung wurde sie Adventshalle genannt.

Bei der Erschließung wurde die Adventshalle mit der König-Otto-Höhle verbunden, sodass nun bei einem rund dreiviertelstündigen Rundgang mit erfahrenen Höhlenführern die gesamte Höhle betrachtet werden kann.

Bei der Erlebnisführung wie sie nun Anfang Mai wieder angeboten wird, kann man sie mit den Hobbyschauspielern der Velburger Stoapfalzfreunde kennenlernen.

Seit mittlerweile drei Jahren bietet der örtliche Tourismusverein diese Attraktion an. Beginnend am Parkplatz bei St. Colomann werden die Besucher mit auf eine spannende Zeitreise genommen.

Auf dem Weg hinauf zur Höhle geht es vorbei an Holzfällern und Kräuterweibern, allesamt in historische Gewänder gekleidet. Am Eingang der Tropfsteinhöhle begrüßt dann Höhlenentdecker Peter Federl persönlich die Höhlenforscher. Gut eineinhalb Stunden dauert die Erlebnisführung, bei der den Gästen die Höhlengeschichte und natürlich die prächtige Tropfsteinhöhle selbst, ausführlich erläutert und dargestellt wird.

König Otto live erlebt

Weitere Figuren, die einem auf der Tour begegnen sind König Otto, die Entdecker der Adventshöhle Michael Kirnberger und Helmut Schlierf, eine Fledermaus sowie zwei Putzweiber, die zum Schluss für jeden Gast ein Schnäpschen parat haben.

Die Erlebnisführungen in der Tropfsteinhöhle finden außerdem noch am 13. Juli und 14. September, jeweils um 17 sowie 19 Uhr statt.

Weitere Infos und Anmeldung unter Tel. (0 91 82) 93 02-25 sowie über www.erlebniswelt-velburg.de.

WERNER STURM