Erpressungsversuch: Mann bei Selbstbefriedigung gefilmt?

REGENSBURG - Ein 56-Jähriger aus Regensburg ist Opfer der sogenannten "Sexpressung" geworden. Ein Unbekannter kontaktierte den Mann und drohte mit der Veröffentlichung sehr privater Filmaufnahmen. Das Phänomen ist allerdings keine Seltenheit.

Am Montag landete eine Mail im Postfach eines 56-Jährigen: Der Oberpfälzer soll angeblich über seine Webcam am PC gefilmt worden sein, wie er sich selbst befriedigte. Der unbekannte Adressat begründete dies mit einer Schadsoftware, die am Computer des Mannes sei. Der Absender drohte damit die vermeintlichen Videoaufnahmen an die Kontakte des Mannes zu versenden, sollte dieser nicht binnen weniger Tage mehrere Tausend Dollar über eine elektronische Währung bezahlen.

Diese Vorgehensweise der Erpressung wird "Sexpressung genannt" und ist wohl längst keine Seltenheit, so die Polizei. Der Geschädigte reagierte folgerichtig und ließ sich zu keiner Geldzahlung verleiten. Er meldete den Vorfall der Polizei, die Betroffenen folgende Tipps mit an die Hand gibt:

Reagieren Sie nicht auf die E-Mail.

Gehen Sie keinesfalls auf die Geldforderungen ein.

Klicken Sie keine Links in der E-Mail an.

Ist in der E-Mail ein bekanntes Passwort genannt, ändern Sie es umgehend.

Grundsätzlich sollten Passwörter hinreichend komplex sein und regelmäßig geändert werden.

Nutzen Sie aktuelle Viren-Software.

Unabhängig davon, welche Webseiten Sie gerade besuchen, achten Sie auf Ihre Webcam und deaktivieren oder verdecken Sie sie gegebenenfalls.

Bei Fragen wenden Sie sich an ihre örtliche Polizei.

