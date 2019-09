Erst klaut er, dann zündelt er

37-Jähriger hält die Amberger Polizei in Atem - vor 14 Minuten

AMBERG - Wegen verschiedener Delikte hat ein 37-Jähriger mit der Polizei in Amberg zu tun bekommen. Zunächst kam er mit auf die PI, weil er beim Ladendeibstahl beobachtet wurde. Aber das war längst nicht alles.









Am Samstagnachmittag flüchtete ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in Serbien nach einem Ladendiebstahl. Im Rahmen der Fahndung konnte der Ladendieb festgenommen werden. Die Streifenbeamten stellten fest, dass er weiteres Diebesgut bei sich hatte. Der Ladendieb hatte zudem mehrere verschreibungspflichtige Tabletten bei sich. Diese wurden sichergestellt.

Kurz nach der Entlassung aus der PI Amberg musste die Feuerwehr zu einem Brand in der Bruno-Hofer-Straße ausrücken. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand eine Holzhütte komplett in Brand. Vor Ort trafen die Polizisten wieder den Ladendieb an und nahmen ihn als Tatverdächtigen fest. Nun erwartet ihn auch noch eine Anzeige wegen Brandstiftung.

nn