Erste Ausflüge mit flauschigem Nachwuchs

NEUMARKT - Eine Hand reicht zum Zählen des diesjährigen Schwanen-Nachwuchses im Neumarkter Stadtpark nicht mehr aus: Gleich sieben graubraune, flauschige Babyschwäne waren mit Mama und Papa am Donnerstagvormittag auf Höhe des Wasserspielplatzes unterwegs.

Wie die Großen reckten sie vom Wasser aus die Hälse, um mit den Schnäbeln an den Uferpflanzen zu zupfen. Von großen und kleinen Beobachtern am Wegesrand ließen sie sich dabei nicht beeindrucken: In aller Seelenruhe zogen sie auf Höhe des Wasserspielplatzes ihre Runden.

Familie Schwan im Neumarkter Stadtpark. © Günter Distler



