Am Sonntagmittag ist ein Mercedesfahrer mit seinem Wagen bei starkem Hagelschauer ins Schleudern gekommen. Der Wagen prallte daraufhin gegen einen vor ihn fahrenden Bus. Bei der Kollision wurden die beiden Insassen des Mercedes schwer verletzt. Die Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die A3 war für einige Zeit komplett in Fahrtrichtung Passau gesperrt.