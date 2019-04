Es roch unangenehm: Rätsel um Urin in Regentonne gelöst

Amberger entsorgte seine Notdurft über die Dachrinne - vor 1 Stunde

AMBERG - Im Amberger Milchhofviertel wunderte sich eine 35-Jährige immer wieder, wie denn Urin in ihre derzeit ziemlich trockene Regentonne gelangt. Bis sich am Donnerstagvormittag das Rätsel durch eine Beobachtung klärte.

Über ein Regensieb im Fallrohr besteht nämlich über das Nachbardach ein Zulauf. Ein 20-Jähriger, der dort im Dachgeschoss wohl mit Etagentoilette wohnt, pinkelte aus Bequemlichkeit des Öfteren in Flaschen und entleerte diese dann aus dem Fenster in die Dachrinne und somit direkt in die Tonne.

Der Vorfall wurde nun angezeigt. Der junge Mann erhält eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und wurde aufgefordert, dieses Verhalten zu unterlassen.

