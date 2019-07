Essbares und gute Wünsche für Ostendorfer Gymnasiasten

NEUMARKT - Mit einer kurzen Botschaft hat Ulrike Severa, Leiterin des Neumarkter Ostendorfer-Gymnasiums, die Schüler verabschiedet: "Wir wünschen euch schöne Ferien", rief sie in die Aula des Gymnasiums. Vorher hatte es die Zeugnisse gegeben, für die einen ein nicht so angenehmer Lesestoff, für andere Grund zum Jubel: Die Klassenbesten wurden geehrt, ebenso die sportlichsten Klassen – eine fünfte und eine zehnte waren das diesmal, sie haben den Schulrekord beim Basketball eingestellt und in fünf Minuten 23 Körbe geworfen.

Strahlen dürfen sie: Die Klassenbesten und Sportbesten des Ostendorfer-Gymnasiums, hier mit Schulleiterin Ulrike Severa, können entspannt und mit kleinen Präsenten in die Sommerferien starten. © Foto: Magdalena Kayser



Außerdem bekamen auch die vielen Schüler mit ihren Lehrern, die sich in Gruppen fürs Wohl der Schule engagieren, ein Dankeschön: die Unesco-Gruppe, die Erste-Hilfe- Gruppe, die Schülersprecher, das Team Bühne und Beleuchtung, die Tutoren für die fünften Klassen, die Schulband und die Unterstützer der Krankenhaushilfe.

Als Dankeschön gab es unter anderem Gutscheine für den Pausenverkauf, die dann im nächsten Schuljahr eingelöst werden können: eine essbare Belohnung also. Die Klassenbesten am OG im Schuljahr 2018/19 sind: 5a: Rebecca Klein, 5b: Lilly Birzer, 5gm1: Viktoria Klin, 5gm2: Leni Grommes, 5gm3: Hannah Lippmann, 6gm1: Paula Auhuber, 6gm2: Kristin Hofmann, 6gm3: Felix Krautwasser, 6gm4: Charlotte Söhnlein, 7a: Anja Riedl, 7b: Lilli Schwartz, 7gm1: Theresa Beraus, 7gm2: Aurelia Stauder, 8M: Julius Böhm, 8W: Sophie Tischner, 8WS: Sophie Mickisch, 9gm1: Eva Walter, 9gm2: Franziska Beie und Corinna Scherer, 9gm3: Elisa Winkler, 9gm4: Julia Thomas, 10M: Anin Ebus, 10S: Viktoria Scherer, 10W: Annika Feierler, 10WM: Anna Musiol.

