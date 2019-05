EU-Wahl in Neumarkt: Grüne feiern, SPD am Boden zerstört

NEUMARKT - Die einen jubelten über ihr Ergebnis, die anderen waren vom Donner gerührt: Die Grünen im Kreis Neumarkt setzten ihren Aufwärtstrend fort, die SPD verlor alles, was sie vor fünf Jahren an Stimmen dazu gewonnen hatte, wieder.

„Das ist ein Desaster“, sagt Ismail Ertug (SPD). © Foto: André De Geare



Stefan Schmidt, Bundestagsabgeordneter und Bezirksvorsitzender der Oberpfälzer Grünen, versetzt das "Super-Ergebnis" seiner Partei in Feierlaune.

In Neumarkt konnte sich die Öko-Partei um 5,67 Prozentpunkte auf 13,86 Prozent steigern und ist damit zweitstärkste Kraft hinter der CSU. Schmidt hofft, dass drei grüne Abgeordnete aus Bayern ins EU-Parlament einziehen, darunter wird allerdings kein Oberpfälzer sein.

Wahlverlierer ist die SPD, die vor fünf Jahren in Neumarkt noch deutlich auf 13,63 Prozent der Stimmen zugelegt hatte und jetzt nur noch auf 6,15 Prozent kommt. "Das ist ein Desaster", sagt dazu der SPD–Europaabgeordnete Ismail Ertug aus Amberg, auch wenn er wieder einen Sitz sicher hat. "Die Groko frisst die SPD so langsam auf." Er hofft deshalb darauf, dass die Sozialdemokraten in anderen europäischen Ländern besser abschneiden, "damit wir mit den eigentlichen Wahlgewinnern, den Grünen, eine zukunftsgerichtete Politik im EU-Parlament machen können".

