Europa-Lounge in Parsberg mit Edmund Stoiber

CSU Parsberg lädt zu Gedankenaustausch mit Ministerpräsident a.D. - vor 58 Minuten

NEUMARKT - Im Rahmen der Europawahl kommt der ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber zur Unterstützung des Oberpfälzer Europawahlkampfes am Donnerstag, 9. Mai 2019, um 19 Uhr, nach Parsberg.

Ferner schreibt die CSU in ihrer Einladung: "Wenn wir wollen, dass Europa in den kommenden Jahren den richtigen Kurs einschlägt, dann braucht es auch die richtigen Mehrheiten im Europäischen Parlament. Deshalb ist die Europawahl am 26. Mai 2019 so wichtig. Für dieses Europa, ein Europa in Sicherheit und Frieden, mit Verlässlichkeit und Zukunft, wollen wir in den nächsten Wochen werben, so auch im Rahmen unserer Europa-Lounge am 9. Mai in Parsberg."

Als bekennender Europäer, mit seinem Wissen und seinen Erfahrungen, werde Edmund Stoiber aufzeigen, weshalb Europa eine Erfolgsgeschichte sei und warum zukünftige Herausforderungen nur in einer starken Europäischen Union zu meistern seien.

Weiter: "Nutzen Sie den Gedankenaustausch mit Ministerpräsident a.D. Edmund Stoiber, Staatsminister Albert Füracker und dem Spitzenkandidat der CSU Oberpfalz, Christian Doleschal, um sich über die bevorstehende Europawahl am 26. Mai aus erster Hand zu informieren."

Die CSU Parsberg weist darauf hin, bitte die Parkplätze in der Stadtmitte und am Schulzentrum zu nutzen.