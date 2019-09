Exhibitionist ließ unter Schottenrock tief blicken

REGENSBURG

REGENSBURG - n den Mittagsstunden des Donnerstag ließ ein bislang Unbekannter an einer Bushaltestelle in Regensburg „tief“ blicken. Eine Elfjährige musste dies mitansehen.

Gegen 13 Uhr bemerkte die Schülerin auf ihrem Heimweg an einer Bushaltestelle in der Kumpfmühlerstraße einen Mann, der auf dem Boden saß. Schon wegen seiner auffälligen Erscheinung fiel dem Mädchen aufgefallen.



Der Mann lehnte mit dem Rücken an einem Schild eines Einkaufsmarktes. Er trug einen „Schottenrock“ und ließ darunter tief blicken. Man konnte offensichtlich den Penis wahrnehmen, zudem soll der Mann ab und an sein Geschlechtsteil angefasst haben. Etwas später soll er mit einem anderen Mann, mit ebenfalls auffälliger Erscheinung, weggegangen sein.



Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen zu dem bisher nicht bekannten Täter aufgenommen. Er war etwa 180 cm groß, von kräftiger Statur, die schwarzen Haare reichten an einer Kopfseite etwa bis zur Hüfte, während die auf der anderen Seite kürzer waren. Er trug einen grün-gelb karierten Schottenrock, ein graues T-Shirt mit roter Aufschrift und eine Sonnenbrille mit runden schwarzen Gläsern.



Der hinzukommende Unbekannte, mit dem der Tatverdächtige wegging, war etwa 180 cm groß, schlank und hatte knallrote zu einem Irokesen aufgestellte Haare. An der Bushaltestelle sollen sich rund 20 Passanten aufgehalten haben. Die Ermittler nehmen die Hinweise unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegen.

