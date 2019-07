Explosion in Neumarkt: Mann in Lebensgefahr, Auto in Flammen

Transporter und Behälter dem LKA übergeben - 31-Jähriger befreite sich selbst - vor 3 Minuten

NEUMARKT - Eine schwere Explosion sorgte in Neumarkt kurz nach Mitternacht für Aufregung: Ein Transporter ging am Freitag in Flammen auf, nachdem zwei Propangasflaschen im Laderaum detonierten. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Kastenwagen retten - schwebt aber dennoch in Lebensgefahr.

Von dem Kastenwagen ist nur noch ein verkohltes Wrack übrig. Hier, im Laderaum des Transporters, explodierten kurz nach Mitternacht in der Neumarkter Dreichlingerstraße zwei Propangasflaschen. Davon geht zumindest die Regensburger Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernommen hat, nach derzeitigem Stand aus. Der 31-Jährige transportierte die Flaschen - wohl wegen eines technischen Defekts an einem Behälter strömte unkontrolliert Gas aus. Bei einer Stichflamme wurde der Fahrer lebensgefährlich verletzt, konnte sich aber selbst aus dem Transporter retten. Das rettete dem Mann wohl das Leben.

Eine Streife der Polizei fand den Mann, der neben dem bereits brennenden Fahrzeug lag. Sie brachten ihn in Sicherheit. Wenig später explodierten die Flaschen und der Transporter ging endgültig in Flammen auf. "Der genaue Hergang des Vorfalles ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen", teilt das Präsidium Oberpfalz mit.

Der 31-jährige Fahrer des Kastenwagens wurde mit einem Hubschrauber in eine mittelfränkische Klinik geflogen. Ob er noch in Lebensgefahr schwebt, ist derzeit unklar. Das Fahrzeug sowie die Gasflaschen wurden von der Kripo konfisiziert und werden zu Untersuchungen dem Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) übergeben. Weiter Personen, das betont die Polizei, wurden bei der Explosion nicht verletzt. Den Sachschaden schätzen die Experten auf rund 7000 Euro.

