Ezelsdorf: Kollision in der Kurve

Eine leicht Verletzte und hoher Sachschaden - vor 44 Minuten

POSTBAUER-HENG - In einer Rechtskurve verlor eine 49-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen den Ford einer 29-Jährigen.

Eine 49-jährige Toyota-Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw von Postbauer-Heng Richtung Ezelsdorf. In einer Rechtskurve verlor sie aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schlingern. Im Kurvenbereich kam es zur Kollision mit einer 29-jährigen Ford-Fahrerin.

Die Fahrzeuge drehten sich mehrfach und kamen in der Mitte der Fahrbahn zum Stillstand. Die Airbags der Ford-Fahrerin lösten aus, diese klagte über Rückenschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit wurde durch die freiwillige Feuerwehr Ezelsdorf vor Ort gesichert und gereinigt

nn