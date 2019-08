Falsche Energieberater am Telefon

Neumarkter Stadtwerke warnen vor dubiosen Anrufen - vor 56 Minuten

NEUMARKT - Die Stadtwerke Neumarkt warnen eindringlich vor dubiosen Anrufern, die derzeit versuchen, Bürgern neue Gas- oder Stromverträge zu verkaufen.

Symbolbild © TK/Pixabay



Die Anrufer stellten sich bei den Bürgern in der Regel als "Ihr Energieberater" vor und geben an, dass etwas bei der Abrechnung des Kunden falsch gelaufen sei. Ihr Ziel sei es, mit Hilfe dieser falschen Tatsache an die Kunden- oder Zählernummer zu gelangen, um anschließend einen Vertragswechsel ohne weiteres Zutun der Kunden einzuleiten.

"Wir sind von einigen verunsicherten Kunden angesprochen worden und möchten die Gelegenheit nutzen, alle Neumarkter zu warnen", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dominique Kinzkofer. "Denn die Behauptungen der Werber sind schlichtweg falsch und erfunden."

Zum einen seien von Seiten der Stadtwerke Neumarkt aktuell keine Jahresabrechnungen im Umlauf. Zum anderen würde der Lokalversorger die Kunden ausschließlich schriftlich kontaktieren, wenn es zu einem Fehler bei der Abrechnung kommen würde.

Kinzkofer warnt deshalb eindringlich: "Kunden sollten Unbekannten bitte grundsätzlich keine persönlichen Daten am Telefon oder der Haustür preisgeben. Betrüger haben die Möglichkeit, mit Hilfe der Zähler- oder Kundennummer und des Namens bereits einen ungewollten Anbieterwechsel durchzuführen."

Stattdessen sollten Kunden lieber das Gespräch beenden und selbst bei den Stadtwerken anrufen. "Unsere Mitarbeiter können dann in kürzester Zeit aufklären, ob es sich um einen vertrauenswürdigen Anruf gehandelt hat und ob ein Problem mit dem Vertrag vorliegt."

Sollten Kunden bereits auf diese Art unbeabsichtigt den Stromanbieter gewechselt haben, können Sie den Vertrag übrigens innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen.

Wer Hilfe benötigt, kann sich zudem auch an die Mitarbeiter der Stadtwerke Neumarkt wenden – persönlich im Kundencenter oder unter Telefon (09181) 239-222.

nn