Fans von Ford Capri treffen sich in Postbauer-Heng

Von 30. August bis 1. September wollen mehr als 50 Interessenten vorbeischauen - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Fast zehn Jahre ist es her, dass Ford Capris aus der gesamten Republik letztmals gemeinsam am Fuße des Dillbergs röhrten. Nun ruft der passionierte Autosammler Georg Klughardt die Capri-Gemeinde zum vierten Treffen nach Postbauer-Heng.

Schon binnen kürzester Zeit hatten sich für das nächste Treffen des Capri-RS-Club Nürnberg beim SV Postbauer rund 50 Interessenten gemeldet. Autosammler und Schaulustige werden also Ende August vor Ort auf ihre Kosten kommen. Foto: Foto: Resi Heilmann



Vom 30. August bis 1. September werden am Aicha die Karosserien der schnittigen Sportcoupés wieder um die Wette blitzen. "Eigentlich wollte ich nur einen Workshop machen", sagt Georg Klughardt.

Doch als nach kurzer Zeit schon 50 Interessenten angeklopft hatten, fragte sein Sohn (er sammelt Audi Coupés): "Warum machst du denn nicht gleich ein Treffen?"

So wie früher: Zwischen 2007 und 2010 hatte der Capri-RS-Club Nürnberg die zahlreichen Jünger des von 1968 bis 1986 gebauten Fordmodells nach Postbauer-Heng gerufen. Beim letzten Treffen rollten gut 400 Capri-Fans aus fünf Ländern mit rund 200 Fahrzeugen vor das Sportgelände des SV Postbauer.

Zusammenkommen unweit des SV Postbauer

Seltene Capris, liebevoll restaurierte und gepflegte, sind auch beim nächsten Treffen in Postbauer-Heng zu erwarten – neben der Bahnstrecke an der Zufahrt zum SV Postbauer am Aicha. Für Interessierte, die nicht am Workshop teilnehmen, ist der Samstag der interessanteste Tag, meint Veranstalter Georg Klughardt.

Ab zehn Uhr sei vor Ort immer etwas geboten. Unter anderem wird an diesem Tag als Anschauungsobjekt ein 2.3 L V6 Motor zusammengebaut. Abends ist gemütliches Beisammensein mit Quatschen, Essen, Trinken und Musik angesagt.

