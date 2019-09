Ferienspiele in Neumarkt: Durch ganz Europa gereist

NEUMARKT - Unter dem Motto "Leben in Europa – Kinderkünstlertage" hat die Stadt zusammen mit dem G 6 über drei Wochen Ferienspiele für Kinder angeboten. Den Abschluss der zweiten Woche bildete eine kleines Fest zu dem die Eltern eingeladen waren.

Mit einer Baumscheibe statt Käse lieferten sich die Ferienkinder einen spannenend Wettkampof beim „Käse-Rollen“. Diese Disziplin hat ihren Ursprung in Holland. © Foto: Edgar Pfrogner



42 Kinder haben in fünf Tagen unterschiedliche europäische Kulturen kennengelernt. Ihre Eindrücke haben die Jungs und Mädels am Ende der Woche stolz mit den Erwachsenen geteilt. Vom Kolosseum in Rom über Burgen in Rumänien bis zu Norwegen, dem Land der Wikinger, war alles dabei. Auf ihrer gedanklichen Reise besuchten sie außerdem Kroatien, Griechenland und Estland.

Zu Beginn des Abschlussfests rannten die Kinder mit lautem Geschrei aus ihrem Versteck. In drei Gruppen aufgeteilt, riefen sie die einstudierten Schlachtrufe. Eine der Gruppen hatte sogar einen Tanz mit akrobatischen Elementen einstudiert.

Europäische Wettkampfspiele

Eine Kategorie der abschließenden europäischen Wettkampfspiele war das holländische "Käse-Rollen". Dafür haben sich die Kinder in einer Reihe aufgestellt und eine Baumscheibe am Boden entlang gerollt. Die Gruppe, die am schnellsten war, bekam den entsprechenden Punkt.

ANTONIA HANS