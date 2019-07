Feuer bei Bock in Postbauer-Heng: Drei Arbeiter schwer verletzt

Ein Tiegel mit flüssigem Aluminium war umgekippt - Lokal begrenzter Brand - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Drei Schwer- und neun Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls in der Aluminiumverarbeitung bei Bock in Pavelsbach an der Heide.

In einer Halle des Unternehmensstandortes in Postbauer-Heng kippte nach ersten internen Erkenntnissen ein aluminiumfassender Tiegel um und führte zu einem lokal begrenzten Schmelzbrand mit Rauchentwicklung. Die Rettungskräfte brachten die Lage schnell unter Kontrolle.

Die Sanitätskräfte versorgten einen schwerverletzten Mitarbeiter mit Verbrennungen im Fußbereich sowie einen Schwer- und einen Leichtverletzten mit Rauchgasvergiftung. Weitere neun Personen klagten über leichte Atem- oder Kreislaufbeschwerden. Zur weiteren Versorgung und zur Sicherheit wurden alle betroffenen Mitarbeiter in umliegende Krankhäuser gebracht.

"Sicherheit ist bei uns höchstes Gebot. Wir danken den Rettungskräften und Mitarbeitern für ihr schnelles und professionelles Handeln und wünschen den Betroffenen schnelle Genesung", sagte Thomas Landgraf, technischer Geschäftsführer.

nn/wof