Fiat Stilo überschlug sich auf der A3 bei Neumarkt

Junger Fahrer war erst in die Leitplanke, dann den Hang hinauf gefahren - vor 31 Minuten

NEUMARKT - Zwischen den Anschlussstellen Neumarkt und Neumarkt-Ost ist auf der Autobahn A 3 am Montag gegen 17.45 Uhr ein etwa 25 Jahre alter Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Mit schweren Folgen.

Zunächst geriet der Mann ohne Fremdbeteiligung links ins Parkett und schrammte an der Leitplanke entlang. Durch das Gegenlenken geriet er nach rechts und dort von der Fahrbahn ab. Er fuhr den Hang hinauf und überschlug sich schließlich.

Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Am Fiat Stilo entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Während der Rettungsmaßnahmen war die rechte Spur im besagten Abschnitt für etwa eine Stunde gesperrt. Es kam laut der Polizei zu keinem großen Stau, da zu dem Zeitpunkt wenig Verkehr auf der A 3 herrschte.

