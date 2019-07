Filmreife Verfolgungsjagd in Regensburg: Selbst Schüsse stoppten Mann nicht

Der 57-Jährige war einer Frau aufgefallen

REGENSBURG - Eine filmreife Verfolgungsjagd, in deren Verlauf Schüsse fallen und ein Polizist angefahren wird, hat sich in der Nacht auf Samstag in Regensburg abgespielt. Der Übeltäter, der kontrolliert werden sollte, konnte bei Wenzenbach gestoppt werden.

Am frühen Samstag hatte eine Anwohnerin der Lappersdorfer Straße in Regensburg ein verdächtiges Fahrzeug in einem Hof entdeckt. Sie meldete der Polizei, dass in dem Wagen ein Mann sitze, der angeblich die umliegenden Häuser ausspähe.

Als eine Streife der PI Regensburg Nord das Fahrzeug gegen 00.40 Uhr kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas. Er flüchtete über die Lappersdorfer Straße stadtauswärts und fuhr über den Lappersdorfer Kreisel auf die Bundesstraße 16 in Richtung Cham auf. Dabei ignorierte er alle Anhaltesignale des ihm folgenden Polizeifahrzeugs. Die Beamten wussten per Abfrage zu diesem Zeitpunkt schon, dass der Wafgen zur Fahndung ausgeschrieben war. Zur Unterstützung wurden mehrere Streifen der umliegenden Polizeidienststellen hinzugezogen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, so die Polizei, rammte der Fahrer auf der B16 mit seinem Fahrzeug ein Polizeiauto, setzte die Flucht aber fort. Kurz darauf fuhr er bei einem Anhalteversuch einen Polizisten an, der leicht verletzt wurde. Ein zweiter Beamter wurde kurz darauf ebenfalls leicht verletzt. Schließlich feuerten die Beamten auf den Pkw, um die Weiterfahrt zu verhindern. Kurz vor der Ausfahrt Wenzenbach konnte der Mann letztlich gestoppt und unverletzt sowie widerstandslos festgenommen werden. Zuvor war er noch mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines Dienstfahrzeugs gestoßen.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 57-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist offen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen: Wem ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein grauer Skoda im Bereich der Lappersdorfer Straße oder im Stadtnorden aufgefallen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Auto und seinem Fahrer stehen können? Hinweise an 0941/506-2888.

