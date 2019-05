Finale der Kraftdreikämpfer steigt beim SC Oberölsbach

Als Erster der Vorrunde richtet Power Fit das Finale der 1. Bundesliga im Kraftdreikampf in Unterölsbach aus. - vor 16 Minuten

BERG/UNTERÖLSBACH - Die Kraftdreikämpfer des SC Oberölsbach sind als Vorrundenerster in das Finale der 1. Bundesliga im Kraftdreikampf eingezogen. Mit einer starken Leistung von 1544 Relativpunkten gewannen sie den letzten Auswärtskampf beim TSV Katzwang.

Der letzte Wettkampf beim Nachbarn TSV Katzwang war der erfolgreichste. Die Kraftsportler des SCO Power Fit und deren Betreuer dürfen sich jetzt auf ein Finale zuhause freuen. © SC Oberölsbach



Der letzte Wettkampf beim Nachbarn TSV Katzwang war der erfolgreichste. Die Kraftsportler des SCO Power Fit und deren Betreuer dürfen sich jetzt auf ein Finale zuhause freuen. Foto: SC Oberölsbach



Da sie nun damit auch Staffelsieger der Gruppe Süd sind, obliegt ihnen das Privileg, den Finalkampf am 29. Juni in der heimischen Halle am Barstenweg auszurichten.

In Katzwang war Tobias Zinserling wieder einmal der stärkste Heber. In der Kniebeuge brachte das Superschwergewicht 375 Kilogramm in die Wertung. Auf der Bank gelang ihm ein persönlicher Bestwert von 272,5 Kilogramm. Im Kreuzheben steigerte er sich auf 377,5 Kilogramm und besiegelte diesen Tag mit 1025 Kilogramm im Total und 565 Relativpunkten.

Anja Schreiner beendete die Kniebeugen mit 145 Kilogramm. Im Bankdrücken gab es dann drei blitzsaubere Versuche über 85, 92,5 und 100 Kilogramm. Im Kreuzheben konnte sie dann 130 Kilo in die Wertung bringen und 375 Kilo im Total einfahren. Mit 502 Relativpunkten bei einem Körpergewicht von 47 Kilogramm ließ sie sich noch Reserven für das Finale in fünf Wochen.

Thomas Lehmeier erwischte in der Kniebeuge nicht seinen besten Tag. Nur der Anfangsversuch von 295 Kilogramm ging in die Wertung. Im Bankdrücken konnte er dann aber aus dem Vollen schöpfen. 155, 162,5 und 170 Kilogramm drückte er gültig zur Hochstrecke. Im Kreuzheben gab es dann zum Saisonabschluss noch eine persönliche Bestleistung. 282,5 Kilogramm zog er zur Hochstrecke und machte damit sein Total von 747,5 Kilogramm perfekt und kassierte dafür 476 Relativpunkte bei einem Körpergewicht von 90 Kilogramm.

Sebastian Heger kämpfte noch mit einer Erkältung. In der Kniebeuge beließ es der 90 Kilogramm schwere Mann bei 270 Kilogramm im ersten Versuch. Auch im Bankdrücken ging er auf Nummer sicher und drückte sich zu gültigen 180 Kilogramm. Im Kreuzheben zog er 230 Kilogramm gültig zur Hochstrecke. Mit 680 Kilogramm im Total konnte er 420 Relativpunkte verbuchen und die Mannschaft souverän absichern.

Mit 4555 Relativpunkten aus den drei Vorrunden setzten sich die Oberpfälzer an die Spitze der Liga, doch im Finale beginnt der Kampf von Neuem. In Unterölsbach werden am 29. Juni der letztjährige deutsche Mannschaftsmeister, KSV Mainz 08 und der Seriensieger SV Motor Barth mit ihren Starhebern antreten. Ferner sind dabei: SaV Erfurt, AC Siegfried Darmstadt und Sanssouci GYM Potsdam.

fueg