Fischerstechen und Fotos bei Kanal im Feuerzauber

Wasserwacht Berching lockt am Wochenende wieder zahlreiche Besucher an - vor 1 Stunde

BERCHING - Das Programm am Freitag beginnt um 18.30 Uhr. Anschließend zeigen die HechTeenies, die Jugendgruppe der Berchinger Hechtonia, ihren Showtanz auf der Bühne der Wasserwacht. Um 20 Uhr fällt der Startschuss für das traditionelle Fischerstechen, bei dem heuer zehn Mannschaften gegeneinander antreten.

Die Berchinger Wasserwacht lässt es am Freitag und Samstag mit einer spektakulären Licht- und Flammenshow und dem Barockfeuerwerk wieder richtig krachen. © Foto: Christoph Herbaty



Die Berchinger Wasserwacht lässt es am Freitag und Samstag mit einer spektakulären Licht- und Flammenshow und dem Barockfeuerwerk wieder richtig krachen. Foto: Foto: Christoph Herbaty



Die Band "Josef Schön & Friends" rockt bereits am Freitagabend vor und nach der Feuershow die Bühne der Wasserwacht. Die Feuer- und Funkenshow auf dem Kanal lässt den Besuchern bei völliger Dunkelheit am Freitagabend den Atem stocken.

Erstmals wird dabei der Feuerkünstler Philgor die Zuschauer mit einer spektakulären Licht- und Flammenshow verzaubern und so zusammen mit dem schon bekannten Feuerkünstler Eberhard Wolter eine unvergessliche Show zeigen.

Am Samstag geht es bereits um 14 Uhr weiter. Das Paddelbootrennen startet um 15 Uhr, hierzu haben sich 13 Mannschaften bei der Wasserwacht angemeldet. Live-Musik, Cocktailbar, Sau am Spieß, Kaffee und Kuchen, Schmankerl, Kinderschminken und vieles mehr entlang des Main-Donau-Kanals laden an beiden Tagen zum Verweilen ein.

Rock'n'Roll am Ufer

Die "Rock@Rollers" begeistern am Samstag vor und nach dem Feuerwerk die Besucher entlang der Uferpromenade. In der Innenstadt freuen sich die Berchinger Wirte auf die Besucher. Um 18.30 Uhr findet außerdem eine offene Erlebnisführung unter dem Titel "Mit Herz, Hand und Verstand – Frauengeschichten mal lustig, mal ernst" statt.

Höhepunkt am Samstagabend und der Gesamtveranstaltung ist das Feuerwerk der Wasserwacht mit dem Fackelschwimmen sowie Barock- und Hochfeuerwerk auf dem Kanal, das den Himmel über Berching in allen Farben zum Strahlen bringt. Eröffnet wird das Feuerwerk in diesem Jahr von den beiden Leadsängern der Rock@Rollers, Andrea Kammermeier und Wolfgang "Wolle" Berger.

Erstmals mit Fotowettbewerb

Neu ist der Fotowettbewerb. In drei Kategorien wird die Wasserwacht während und nach der Veranstaltung das beste Foto küren. Diese sind "Feuerwerk", "Feuer & Flamme" als offene Kategorie, in der alle besonderen Fotos von der Veranstaltung eingereicht werden können. Die beiden ersten Kategorien sind mit verschiedenen Preisen bis zu 100 Euro dotiert. Die Teilnehmer können die Bilder bis zum 8. August einsenden.

Für die Kategorie "#Selfie" können Besucher an beiden Tagen Selfies unter dem Hashtag #kanalimfeuerzauber2019 posten. Der Gewinner wird am jeweiligen Veranstaltungstag bekannt gegeben und darf sich über Cocktailgutscheine für die WW-Bar freuen. Mehr Infos unter www.kanal-im-feuerzauber.de.

CHRISTOPH HERBATY