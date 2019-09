Fit AG bekommt Nachwuchs

Mit dem neuen Ausbildungsjahr 2019 haben 13 neue Azubis bei der Fit AG in Lupburg den Sprung ins Arbeitsleben vollzogen. Damit sind aktuell insgesamt 50 Auszubildende beim 3D-Druck-Spezialisten beschäftigt – immerhin ein Anteil von 18 Prozent an der gesamten Belegschaft. Vertreten sind an den Standorten Lupburg und Feldkirchen die Ausbildungsrichtungen Industriekaufmann, Technischer Produktdesigner, Technischer Modellbauer, Fachinformatiker mit der Ausrichtung Anwendungsentwicklung, Mechatroniker und Werkstoffprüfer. © Foto: Fit AG