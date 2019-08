Fläche vor den Jurahallen heißt nun Herbert-Fischer-Platz

Stadt taufte Areal "beim Adler" zu Ehren des verstorbenen Festwirts - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Fläche am Volksfestplatz vor den beiden Jurahallen "beim Adler", wie sie viele Neumarkter aufgrund eines Mastes mit Adler an der Spitze umgangssprachlich nennen, hat seit gestern einen offiziellen Namen: Herbert-Fischer-Platz wurde sie getauft.

OB Thomas Thumann (4.v.li.) mit Herbert Fischers Witwe (3.v.li.) bei der Enthüllung des Schildes.



Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann verkündete diesen zusammen mit Herbert Fischers Witwe am Donnerstagabend. Damit wird der Platz dem langjährigen Festreferenten, Stadtrat und Ehrenbürger Herbert Fischer gewidmet. Ein Straßenschild zeigt dies nun allen Besuchern. Es ist am Mast mit dem Adler in luftiger Höhe angebracht.

Angehörige, Stadträte und weitere Weggefährten wohnten der offiziellen Namensvergabe bei. "Jetzt findet man unseren Herbert auch auf Google", sagte beispielsweise eine anwesende Mittvierzigerin.

"Eine tolle Sache für den Vater"

Die Witwe zeigte sich nach der Enthüllung des Straßenschildes gerührt und Sohn Michael hatte schon zuvor den Anwesenden und insbesondere den Initiatoren seinen Dank ausgesprochen: "Das ist eine tolle Sache, so bleibt er in Erinnerung."

Sein Vater, Herbert Fischer, war von 1942 bis 2014 in Neumarkt kommunalpolitisch aktiv gewesen und 30 Jahre lang der Festreferent.

Am 29. Mai 2019 ist Fischer, der auch Landtagsabgeordneter war, verstorben. Der Neumarkter Bau-, Planungs- und Umweltsenat reagierte prompt und beschloss die Namensvergabe in seiner Sitzung am 25. Juni.

Damit sollen das große Lebenswerk Fischers und insbesondere seine herausragenden Verdienste um die Frühlings- und Jura-Volksfeste gewürdigt werden, sagte der OB.

A. HADERLEIN