Fliegende Galoppwechsel und Traversalen in Freystadt

Der Pferdesportverein richtet am 20. und 21. Juli wieder ein Working-Equitation-Turnier aus. - vor 51 Minuten

FREYSTADT - Bereits zum 4. Mal richtet der PSV Freystadt ein Working-Equitation-Turnier aus, auf dem Teamarbeit zwischen Reiter und Pferd großgeschrieben wird. Working Equitation, auch Arbeitsreitweise genannt, ist eine Turnierdisziplin, die auf traditionellen Reitweisen beruht.

Vor allem der Sonntag wird rasant, wenn es bei den Speedtrail-Prüfungen um Geschwindigkeit geht.



Vor allem der Sonntag wird rasant, wenn es bei den Speedtrail-Prüfungen um Geschwindigkeit geht.



Am 20. und 21. Juli 2019 lädt der PSV Reiter der Klassen E bis S auf seine Anlage in Kiesenhof ein, um sich in den Einzeldisziplinen Dressur, Dressurtrail, Speedtrail und Rinderarbeit zu messen. Für die jüngsten Worker wird auch wieder eine Prüfung in der Führzügelklasse angeboten.

In den Dressurdisziplinen, am Samstagvormittag, können die Zuschauer die Lektionensicherheit von Pferd und Reiter im Viereck bewundern: Von fliegenden Galoppwechseln und Traversalen bis hin zu Pirouetten wird alles geboten. Im Dressurtrail (Samstag und Sonntag) werden die ausgeprägte Rittigkeit und Durchlässigkeit der Working-Equitation-Pferde sowie das Vertrauen zwischen Reiter und Pferd in Übungen wie dem Parallelslalom, dem Stangen-L oder dem Durchreiten eines Tores unter Beweis gestellt.

Am Samstagabend geht es in der Rinderarbeit (ab Klasse L) um Geschicklichkeit, Taktik und blitzschnelles Reagieren.

Der Sonntag wird rasant: Bei den Speedtrail-Prüfungen der Klassen L-S ist Geschwindigkeit gefragt. Auch hier können Reiter und Pferd nur als eingeschweißtes Team punkten.

Tagsüber gibt es Süßes, Gegrilltes und Vegetarisches. Am Samstagabend wird es wieder das Worker-Buffet geben.

Bilderstrecke zum Thema Westernreiten am Kiesenhof 2015 Noch bis Sonntag werden auf der Reitanlage des PSV Freystadt in Kiesenhof die Bayerischen Meisterschaften im Westernreiten ausgetragen. Neben den bekannten Disziplinen wie Reining oder Western Horsemanship gibt dort heuer auch einen Wettkampf präsentiert: Beim Ranch Riding soll der Reiter Vielseitigkeit und Arbeitswillen seine Pferdes sowie die Vorwärtsbewegung im Arbeitstempo demonstrieren.



nn