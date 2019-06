Fontäne im Schlossweiher existiert nicht mehr

Stadtverwaltung Neumarkt will keine Gründe nennen

NEUMARKT - Die Fontäne im Neumarkter Schlossweiher ist Geschichte – wobei die Stadtverwaltung aber nicht sagen will, warum. Nur, dass sie nicht mehr aufgestellt wird.

Der Schlossweiher ohne Fontäne. © Foto: André De Geare



Die Fontäne war in den vergangenen Jahren aus dem Zuständigkeitsbereich der Stadt an die Stadtwerke und wieder zurück gewandert, ist nun, am Schluss, beim Bauhof gelandet.

Wie anderweitig zu hören war, sei das Gerät wohl defekt, zum anderen hätten sich Anwohner über das Rauschen des Wassers auch in den Nachtstunden beklagt.

Dabei hätte es der Fontäne gerade in diesen brütend heißen Tagen bedurft, um mehr Sauerstoff in die brackig werdenden Fluten zu bringen. Die Karpfen hätten es gedankt.

WOLFGANG ELLNER