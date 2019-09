Foodtruck-Festival kommt wieder nach Neumarkt

Am 29. September servieren 20 mobile Küchen Streetfood auf dem Volksfestplatz - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Extrem lecker wird es wieder am 29. September ab 12 Uhr auf dem Volksfestplatz in Neumarkt, wo das Original Foodtruck Fesitval mit Streetfood aus aller Welt zum bereits fünften Mal stattfindet.

Zum fünften Mal macht das Foodtruck Festival am Neumarkter Festplatz Station. © Fritz-Wolfgang Etzold



Dazu rollen 20 Trucks und Foodtrailer an, in deren mobilen Küchen es nicht nur heiß, sondern auch kulinarisch hergeht. In den Gerichten spiegelt sich die Vielfalt unterschiedlichster Essenskulturen dieser Welt wieder.

Seit einigen Jahren erleben die rollenden Feinschmecker-Küchen einen wahren Boom. Die Foodtruck-Festival-Veranstaltungen der letzten drei Jahre in Neumarkt haben einen großen Besucherandrang ausgelöst. Somit ist davon auszugehen, dass auch diesmal zahlreiche Streetfood-Freunde nach Neumarkt kommen werden.

Neue Trends: Insekten und Bubble Waffles

Am Sonntag von 12 bis 19 Uhr gibt es leckerstes Streetfood auf die Hand. Die teilnehmenden Foodtrucks kommen aus ganz Deutschland und werden internationale Spezialitäten anbieten.

Egal ob Burger, Pulled Pork, Premium Hot Dogs, Gekochtes und Gegrilltes sowie spezielle Spezialitäten aus dem Smoker, Burritos oder Veganes – auf den Speisekarten der rollenden Küchen wird einiges zu finden sein, was man sonst nicht so oft angeboten bekommt.

Mit dabei sind in Weiden auch echte Größen der Streetfood-Szene. Neben Deutschlands erstem Foodtruck „RibWich“ oder der „Donutfactory“, Europas erstem Donuttruck, finden sich nicht nur regionale Trucks, sondern auch Foodtrends wie Insekten oder Bubble Waffles in Neumarkt wieder.

Die Funtastic GmbH veranstaltet in diesem Jahr mehr als 40 Foodtruck Veranstaltungen, primär im fränkischen und süddeutschen Raum, in Eigenregie. Begleitend zu internationalen Spezialitäten gibt es auch Live-Street-Music auf die Ohren. Das Rahmenprogramm wird gestaltet durch die Cover-Band Lord Locksmith. Der Eintritt zum Foodtruck Festival ist frei.