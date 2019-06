Freilaufender Hund beißt Spaziergänger in Berching

Besitzer hatte sein Tier nicht angeleint - vor 1 Stunde

BERCHING - Blaue Flecken und eine zerrissene Hose nach einer Hundeattacke sind ärgerlich genug: Doch wenn der Besitzer sich dann noch aus dem Staub macht, kann man schon zornig werden.

Ein 55-jähriger Mann spazierte am Sonnatg, 16. Juni, gegen 16 Uhr am Dietersberg in Berching, als ihm ein bislang unbekannter Mann mit zwei Hunden entgegenkam. Einer der Hunde war angeleint, der andere ging sofort auf den 55-Jährigen los und zwickte ihn in den Oberschenkel. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und seine Hose wurde zerrissen. Nach einer kurzen Aussprache mit dem unbekannten Hundehalter, entfernte sich dieser.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neumarkt in Verbindung zu setzen, (0 91 81) 4 88 50.

