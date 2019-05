Freystadt legt Blühwiesen an

FREYSTADT - Nicht das Volksbegehren "Rettet die Bienen" war der Auslöser, dass die Stadt Freystadt nun einige Blühwiesen anlegt. Die Grundidee liegt schon länger zurück. "Schon seit längerer Zeit gibt es immer wieder Bitten aus den Reihen der Jäger und des Landesbundes für Vogelschutz, in dieser Richtung doch etwas auf öffentlichen Flächen zu veranlassen", sagt Bürgermeister Alexander Dorr.

Etliche haben sich schon gefragt, was auf dem umgeackerten Streifen bei der Wallfahrtskirche passiert: Es wird eine Blühwiese angelegt.



Bereits im vorigen Jahr habe dann der Bauhof eine Probefläche an der Umgehung angesät. Diese ist jedoch sprichwörtlich dem heißen Sommer zum Opfer gefallen. Es sind einfach nur die robustesten Blühpflanzen aufgegangen.

Bienenzüchter und Bauamtsleiter Willibald Popp ist ebenfalls ein Verfechter von Blühwiesen: "Für unsere Bienen und anderen Insekten stehen zu bestimmten Jahreszeiten recht wenig blühende und damit pollen- und nektartragende Blüten zur Verfügung." Man habe sich mit dem Bauhofleiter Markus Müller zusammengesetzt und überlegt, welche städtischen Flächen, die vom Bauhof regelmäßig gepflegt werden, für eine derartige Aktion in Frage kommen könnten – und ist fündig geworden.

Etwa 1,4 Hektar Grünland wird nun in eine Blühwiese umgewandelt. Die Vorarbeiten dazu sind bereits gut sichtbar in Freystadt auf einem umgeackerten Feld bei der Mariengrotte an der Wallfahrtskirche, am Schlittenhügel und beim Bienenlehrstand neben dem Volksfestplatz, einem Streifen am Weiher in Mörsdorf und in Oberndorf sowie einem Areal hinter dem Friedhof in Möning. Ein Lohnunternehmer hat die Beete vorbereitet, weil der Bauhof nicht mit landwirtschaftlichen Maschinen ausgestattet ist. Mit dem Ansäen wartet man noch, bis die letzten Frostnächte vorbei sind und genügend Regen gefallen ist, damit das Saatgut, es ist eine Sortenmischung, die die Fachstelle des Landkreises empfiehlt, in den Boden eingebracht werden kann. Dann hofft man, dass die Witterung das ihre tut, damit Bienen- und Insektenweiden entstehen. Gemäht und gegossen werden sie nicht.

