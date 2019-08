Frickenhofen: Mercedes brannte auf der A3 komplett aus

Trio war mit dem Wagen in Richtung Regensburg unterwegs - vor 1 Stunde

NEUMARKT/FRICKENHOFEN - Drei Insassen eines Mercedes konnten sich noch aus dem Fahrzeug retten, ehe dieser komplett in Flammen aufging.

Bilderstrecke zum Thema Mercedes brennt bei Frickenhofen aus



Der Mercedes war auf der A3 Richtung Regensburg unterwegs, als die Insassen merkwürdige Geräusche aus dem Motorraum hörten. Der Fahrer steuerte sofort die nächste Ausfahrt, in diesem Fall Neumarkt Ost, an, und parkte den Mercedes auf dem Radweg gleich neben der Auffahrt. Als er den Motorraum öffnete, schlugen ihm schon Flammen entgegen. Die drei Insassen konnten noch ihre Sachen aus dem Wagen retten, ehe dieser in hellen Flammen aufging.

Die Ortswehr und die Neumarkter Feuerwehr rückten an, um den brennenden Wagen zu löschen. Zu retten gab es aber nichts mehr: Er brannte komplett aus.

