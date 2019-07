Fridays for Future: Großeltern picknicken mit

Am Freitag wird im Neumarkter Stadtpark genüsslich demonstriert - vor 35 Minuten

NEUMARKT - Die Gruppe "Großeltern für die Zukunft" beteiligt sich am Freitag, 26. Juli, um 13 Uhr an einer Versammlung der Bewegung "Fridays for Future" im Neumarkter Stadtpark, wo die Jugendlichen ein Picknick ohne fleischliche Kost geplant haben.

Am vergangenen Freitag trafen sich die Klima-Demonstranten mit dem Fahrrad vor dem Neumarkter Rathaus, am nächste Friday for Future picknicken sie im Stadtpark. © André De Geare



Die Großeltern und auch Eltern wollen plakativ aufzeigen, dass Politik, Wirtschaft und vor allem jeder Einzelne seinen Beitrag leisten muss, um für den Erhalt einer lebensfreundlichen Erde einzustehen und dazu beizutragen.

Auch anders Denkende

Die Gruppe unterstützt deshalb die Aktion der Jugendlichen aktiv durch ihre Teilnahme und würde sich freuen, wenn zusätzlich Interessierte und auch anders Denkende dazu kommen würden, um in einem Dialog Meinungen auszutauschen.

"Die Besucher können sich dann auch ein wahres Bild machen, ob Faulheit und Krawallmacherei oder die Sorge und Angst die Jugendlichen, Eltern und Großeltern antreibt, für den Erhalt einer lebensfreundlichen Erde zu kämpfen", sagt Günter Richlowski, der Sprecher von "Großeltern für die Zukunft".

