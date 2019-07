Fußgängerin wird in Weiden von Auto erfasst und stirbt

WEIDEN - Tödlicher Verkehrsunfall in Weiden: Eine 84-Jährige will eine Straße überqueren und wird dabei von einem Autofahrer mit seinem Pkw erfasst. Sie stirbt noch an der Unfallstelle.

Die Senioren hatte gegen 9.15 Uhr auf Höhe Hausnummer 72 die Frauenrichter Straße überqueren wollen. Unmittelbar darauf wurde die Frau von einem Pkw erfasst, der von einem 64- jährigen Mann, der ebenfalls in Weiden wohnt, gesteuert wurde.

Trotz sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verstarb die Fußgängerin noch an der Unfallstelle.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger zur Unfallstelle gerufen und mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Während der Unfallaufnahme mussten Teile der Frauenrichter Straße mehrere Stunden gesperrt werden.

