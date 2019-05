Geldautomat im Real-Markt Neumarkt aufgebrochen

NEUMARKT - Am frühen Montagmorgen ist die Polizei in den Neumarkter Real-Markt gerufen worden. Mitarbeiter hatten bemerkt, dass direkt neben der Leergutannahmestelle ein Unbekannter den Geldautomaten aufgebrochen hatte.

Der Geldautomat im Real-Markt Neumarkt wurde von Unbekannten durch Gewalteinwirkung um einige Scheinchen beraubt. Um wie viele genau ist noch unklar. © Stefan Hippel



Laut der Polizeiinspektion Neumarkt hat die Tat zwischen Samstagabend nach der Schließung und Montagmorgen vor der Öffnung des Reals stattgefunden.

Die Kunden, die während der Spurensicherung am Montagmorgen am Geldautomaten gegenüber des Kassenbereichs vorbeigeschleust wurden, reagierten zum Teil erbost darauf, dass die Leergutannahme außerplanmäßig geschlossen war. Große Plakate an den Türen wiesen darauf hin.

Doch der Geldautomat stand zu nah an der Annahmestelle, als dass die Beamten der Kripo Regensburg sonst ungestört ihre Arbeit hätten machen können.

Spuren gesichert

Der Aufbruch des Geldautomaten war am Montag gegen 5.45 Uhr bemerkt worden. Die alarmierte Neumarkter Polizei holte rasch die Kripo dazu, die unter den verdutzten bis neugierigen Blicken der Einkaufenden zusammen mit einem Sicherheitsdienst am offen stehenden Automaten und an den verbliebenen, piependen sowie mit Geldschein-entwertender Tinte besudelten Geldkassetten die Spuren sicherte. Es roch leicht verschmort.

"Es ist auf jeden Fall Geld abhanden gekommen", sagte einer der Beamten vor Ort. Weitere Details müssten aber noch geklärt werden.

