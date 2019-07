Gemeinde Deining lädt zur Willibaldskirchweih

Am Wochenende wird ein dickes Programm für Groß und Klein angeboten - vor 31 Minuten

DEINING - Die Kirwaleit haben in enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung ein dickes Programm für die traditionelle Sankt-Willibalds-Kirchweih (Freitag bis Montag, 5. bis 8. Juli) in Deining auf die Beine gestellt haben.

Einfach mal hängen lassen: Das geht, wenn auf die Frauen Verlass ist. Die Kirchweihjugend in Deining vertraut einander – und feiert demnächst Kirchweih.



Los geht‘s am Freitagabend mit einer geballten Ladung Rock im Festzelt an der Schlossstraße. Verantwortlich dafür ist die Neumarkter Cover-Rockband "Cocaine". Einlass ist ab 20 Uhr.

Am Samstag bringen die Kirwaleit den Kirchweihbaum zum Rathausplatz. Er wird festlich geschmückt und ab zehn Uhr aufgestellt. Die Kirchweihburschen und -mädchen treffen sich danach am Abend zum Grillen und Feiern. Der Baum wird bis zum Gebetsläuten am Sonntag um neun Uhr bewacht werden.

Frühschoppen mit Umweltminister

Im Festzelt ist zuvor noch bayerischer Abend mit der Gruppe "Moosbüffel" aus dem Raum Neumarkt.

Am Kirchweihsonntag rufen die Kirchenglocken zum Festgottesdienst zu Ehren des Heiligen Willibald. Zum anschließenden politischen Frühschoppen wird mit dem Bayeischen Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) ein hochkarätiger Gast erwartet. Beginn ist um zehn Uhr im Kirchweihzelt. Umrahmt wird die Veranstaltung von der Blaskapelle Deining.

Ab 13.30 Uhr ist Spaß angesagt für den Nachwuchs – bei einem Kindernachmittag mit Hüpfburg und Kinderschminken. Gegen 16 Uhr treffen sich acht Paare zum Austanzen des Kirchweihbaums.

Am Sonntagabend spielen schließlich der Seubersdorfer Lothar Auer und Michael Wildmann aus Deining (kurz "Stompbox") im Festzelt Akustik-Blues-Rock, Rockballaden, Country und Irish Folk. Die Nachkirwa am Montag klingt mit der Verlosung des Kirwabaumes im Gasthof "Zum Hahnenwirt" aus.

WERNER STURM