Gesprühte Liebesgrüße aus der Ringstraße in Neumarkt

In und rund um die Neumarkter Altstadt gibt es zahllose Grafittis, die auf eine lebendige Sprayer-Szene schließen lassen. - vor 50 Minuten

Ein echter Hingucker: Snoopy in seiner Lieblingshaltung, nämlich schlafend, auf einer Gasstation in der Allee an der Ringstraße. © Foto: Wolfgang Fellner



Wenn die Nacht so richtig schwarz wird, treiben sie es bunt: In Neumarkt gibt es eine quirlige Graffiti-Szene, die immer wieder aufs Neue mit manchmal überaus farbigen, mal schwarz-weißen, anspruchsvollen Bildern aufwartet. Wobei sich Street Art und Graffiti die Hand geben. Versuch einer Annäherung.

Eines muss zu Beginn gestanden werden: Es ist nicht gelungen, mit einem Mitglied der Szene in Kontakt zu treten. Was, aus Sicht der Künstler, seinen guten Grund hat. Was sie nächtens tun, ist schlichtweg justiziabel. Sie bemalen Verteilerkästen, Brücken, Lärmschutzwände, Verteilerhäuschen mit ihren Stücken, englisch "piece". Das ist nach deutscher Gerichtsbarkeit schlicht und ergreifend Sachbeschädigung. Und kann, so man erwischt wird, teuer werden.

Wer einmal eine komplett, aber schrill besprühte S-Bahn gesehen hat, mag dem zustimmen. Aber das ist nicht immer so. Und die Rede ist nicht vom wilden Gekrakel euphorisierter Fußballfans, die für ihren Club werben. Die Sprayer von Neumarkt können es viel besser, aber, zugegebenermaßen, manchmal auch schlechter. Das liegt auch im Auge des Betrachters.

In und rund um die Altstadt gibt es zahllose Zeichen, die auf eine lebendige Szene schließen lassen. In der Allee an der Ringstraße begegnet der Spaziergänger einem kunstvoll auf einen Gasverteilerkasten gelegten Snoopy, am Trafohaus an der Freystädter Straße wartet ein großes, buntes Stück, neben Snoopy prangt "Love" in großen Buchstaben auf einer Wand des Abgangs, der in den einstigen Splittergraben führt. Wobei es eine vergiftete Liebe ist – unterlegt hat der Künstler die Botschaft mit zahllosen Kürzeln "ACAB" – eine üble Beleidigung der Polizei.

Frau, Katze, Schwein: Mit Schablone an viele Stellen der Stadt gesprüht. © Foto: Wolfgang Fellner



Das hat seinen Grund: Die Graffiti-Künstler sind in der Illegalität unterwegs, wenn sie zu Schablone und Spraydose greifen. Ihr natürlicher Feind ist da zuerst derjenige, dessen Eigentum sie besprühen, und der Polizist, der ihnen deswegen auf den Fersen ist. Das macht für viele, die da nachts heimlich unterwegs sind, wohl auch den Kick aus, gibt ihnen den Adrenalinschub, den sie sich herbeisehnen bei ihrer Tätigkeit. Wobei: In Neumarkt dient überwiegend öffentliches Eigentum als Spraygrundlage. Also Telekom-Verteilerstationen, Stromkästen, Trafohäuschen, Brücken, Unterführungen. Nur in seltenen Fällen finden sich Graffiti auf Privateigentum.

Banksy als Vorbild

Wie zum Beispiel an der Gartenmauer des Pfarrhauses der Hofkirche. Da prangt ein kleiner Junge, der umso trauriger wirkt, da der Putz unter ihm und rund um ihn schon abplatzt. Der Bub richtet sein Gesicht Richtung Betrachter und schreit lautlos. Über ihm prangt ein klassischer Facebook-Balken, in typischer FB-Farbe gehalten, und zeigt an, warum das Kind so entsetzt ist: Null Nachrichten, null Likes, null Freunde.

Ein echter Hingucker: Astronaut in der Kapuzinerstraße. © Foto: Wolfgang Fellner



Darüber definiert sich der Benutzer sozialer Medien, er will viele Nachrichten, viele Gefällt-mir-Angaben, viele Freunde. Ein Bild mit sozialkritischem Ansatz, denn es ist klar, in der Welt der sozialen Netzwerke vereinsamt der Mensch total – auch wenn er 1000 virtuelle Freunde hat.

Noch dazu sieht dieses Stück aus, als hätte es der große Meister persönlich gemalt: Banksy, ein aus England stammender Künstler, dessen Gesicht keiner kennt. Dessen Werke aber weltweit zu finden sind. Das, was Banksy sprayt, ist Street Art. Er lebt davon, dass ihn keiner kennt.

Ein besonders raffiniertes Stück Malerei, ebenfalls gefunden in der Allee an der Ringstraße: Eine vergiftete Liebe, die sich aus unzähligen Schriftzügen „ACAB“ zusammensetzt. © Foto: Wolfgang Fellner



Er sprayt in New York oder Venedig, in London oder anderen großen Städten dieser Welt, mit eben jenem sozialkritischem Ansatz. Und verändert durch seine Stücke auch das Denken der Menschen.

Das Bild an der Hofkirche stammt im Stil aus seiner Werkstatt, dass es Banksy selbst nach Neumarkt verschlagen hat, kann wohl eher ausgeschlossen werden. Der, der es angebracht hat, beherrscht aber den Stil des Meisters perfekt. Genauso perfekt arbeitet der oder diejenigen, die an Stromkästen in der Kapuzinerstraße oder vor dem Landratsamt Astronaut und Batman hefteten. Das sind zwei hoch frequentierte Orte, das muss man sich trauen, hier seine Schablonen anzubringen, um das Motiv zu sprühen. Auch wenn die Arbeit an sich nur gut zehn Minuten dauert.

Der Polizist gleich neben der Inspektion: Sieht von weitem lebensecht aus. © Foto: Wolfgang Fellner



Auffallend: An diesen beiden Stücken fehlt jede Kennung, während viele der knallbunten Stücke mit einem Symbol versehen sind. Da gibt es die "923-Crew" und die "318-Crew", an anderer Stelle tauchen die "NM-Boys" auf. Der Schriftzug "Liebe", den es in verschiedenen Ausführungen, unter anderem auch an einer Mauer in der Seelstraße gibt, stammt von den 923ern, die auch sonst fleißig sind. Wobei sich hinter beiden Zahlenkombinationen nichts anderes verbirgt als die Postleitzahl von Neumarkt – einmal von vorne angefangen, einmal von hinten.

Und noch ein Street Art-Stück in hoher Qualität gibt es seit kurzem zu bewundern: Auf dem Eckgrundstück Nürnberger und Woffenbacher Straße. Da befand sich einst ein Verkaufs-pavillon, der seit einem Jahr fast abgebrochen ist. Stehen geblieben ist eine Installationswand mit zwei Toilettenschüsseln. Zwischen die beiden Schüsseln haben Unbekannte die Silhouette eines Polizisten gemalt, der das tut, was man am Örtchen halt tut.

Um ihn in Lebensgröße hinzubekommen, haben sie nach oben sogar noch mit Sperrholz gearbeitet, dieses an die Mauer gesetzt. Und das keine 50 Meter neben der PI Neumarkt entfernt - das muss der ultimative Kick gewesen sein.

