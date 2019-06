Gesundheitsamt Neumarkt rät: Finger weg von Brandbeschleunigern

NEUMARKT - Grillzeit: Gemütlich mit Freunden und Familie grillen und es sich dabei richtig schmecken lassen, darauf freuen sich die meisten, wenn sie voller Vorfreude Grillkohle, Bratwürsteln und Gemüse einkaufen. Doch das Gesundheitsamt Neumarkt warnt vor einer oft unterschätzten Gefahr: vor Verbrennungen durch Brandbeschleuniger. Die NN sprachen darüber mit Medizinaldirektor Dr. Werner Richter vom Gesundheitsamt.

Bratwürsteln, frisch vom Grill – da kann kaum einer widerstehen. Wer es jedoch zu eilig hat und Brandbeschleuniger verwendet, um die Glut schneller anzufachen, der riskiert Brandverletzungen, die zum Teil lebensbedrohlich sein können. Mit dem richtigen Timing steht einem entspannten Genuss nichts im Weg. © Foto: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa



Herr Dr. Richter, immer wieder kommt es beim Entzünden von Feuer mit Brandbeschleunigern zu Verbrennungen. Was raten Sie für ein unbeschwertes Grillvergnügen?

Werner Richter: Wenn man etwas Geduld aufbringt und die Grillkohlen auf natürliche Art und Weise zum Glühen kommen, können Brandbeschleuniger gänzlich vermieden werden. Niemals sollte Benzin, Spiritus, Petroleum oder andere leicht brennbare Flüssigkeiten zum Anzünden des Grills verwendet oder in die Glut geschüttet werden. Die explosionsartige Stichflammenbildung kann enorme Ausmaße annehmen und schwerste Verbrennungen verursachen. Nur ungefährliche und sicherheitsgeprüfte Grillanzünder wie beispielsweise Zündwürfel sind unbedenklich.

Dr. Werner Richter vom Neumarkter Gesundheitsamt. © Foto: Günter Distler



Welche Art von Verletzungen können im schlimmsten Fall entstehen und wie sollte man sie behandeln?

Werner Richter: Die Verletzungen entstehen überwiegend durch direkten Kontakt mit den Flammen. Bei "Unfällen" am Grill handelt es sich meistens um Verbrennungen I. und II. Grades. Bei einer Verbrennung Grad I sollten die betroffenen Körperareale – meist Hand oder Unterarme – bereits am Unfallort mit Wasser gekühlt werden, aber nicht länger als zehn Minuten. Die Kühlung hat einen schmerzlindernden Effekt. Anschließend können kühlende Verbände angelegt werden; bei Bedarf werden Schmerzmittel verabreicht. Nach der Abheilung bleiben keine Narben zurück. Eine Verbrennung Grad II zeichnet sich durch starke Schmerzen sowie Blasenbildung an der Haut aus. Die Blasen sollten geöffnet werden, danach werden sterile Wundauflagen eingesetzt. Auch diese Verbrennungen heilen spontan und ohne Narbenbildung ab.

Und was, wenns doch schlimmer ist?

Werner Richter: Sollten größere Hautoberflächen von einer Verbrennung betroffen sein, bedarf es möglicherweise sogar einer intensivmedizinischen Behandlung, am besten in spezialisierten Verbrennungszentren; im Umkreis Neumarkt ist dies das Zentrum für Schwerbrandverletzte im Klinikum Nürnberg Süd.

Haben Sie sonst noch Tipps, damit die Grillparty ohne schmerzhafte Zwischenfälle verläuft?

Werner Richter: Ja, das wichtigste zum Schluss: Besonders auf Kinder achten, denn sie sind neugierig und kennen die Gefahren nicht. Der Grillbereich ist kein Spielplatz.

INTERVIEW: IRENE HEINLOTH