Gibt's bald einen Stockschützenverein in Berg?

Stockschießen auf neuer Bahn am Ludwigskanal erfreut sich großer Beliebtheit - vor 24 Minuten

BERG - Vergangenes Jahr entstand eine Badeinsel in Berg am Ludwigskanal, nahe der Röth-Brücke. Inzwischen gibt es dort auch eine Stockbahn und für den Sport interessieren sich zahlreiche Bürger. Sie wollen nun sogar einen Verein gründen. BSS oder SSB – „Berger Stock-Schützen“ oder „Stock-Schützen Berg“, der Name ist noch unklar, die Fangemeinde aber bereits mehr als 20 Mann stark.

Idyllisch gelegen ist die Bahn. © fueg



Jeden Dienstag treffen sie sich an der Sommerstockbahn ab 15.30 Uhr. Mit den Spielregeln sind sie inzwischen vertraut: Jeder Spieler hat einen Stock, vier Spieler bilden ein Team. Jeweils zwei Teams spielen gegeneinander, jedes Spiel besteht aus sechs Kehren – also dreimal rauf und dreimal runter. Es gilt, möglichst nah an einen Zielstein, die sogenannte Daube zu kommen.

Ausflug ins Kanalwasser

Weil ein wuchtig geschobener Stock einmal über die Bande sprang und im Kanalwasser versank, wurden die Banden auf der Kanalseite mittlerweile entsprechend erhöht. Ein aktueller weiterer Wunsch von Stockschützen und Badegästen: ein Dixi-Klo. Für die Erstellung einer solchen Anlage würden die Stockschützen sogar ihren Beitrag leisten, kündigten sie an.