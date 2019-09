Global Badminton-Players in Freystadt

FREYSTADT - Mit einem Badmintonknaller startet am Wochenende die Saison für den Erstligisten TSV Freystadt. Mit dem BW Wittorf-Neumünster und TSV Trittau sind zwei Teams in der Mehrzweckhalle zu Gast, die der TSV vergangene Saison hinter sich lassen konnte. Beide sind harte Konkurrenten, wenn es um den Klassenerhalt geht. Denn die Mannschaften aus dem hohen Norden haben mächtig aufgerüstet.

Internationales Flair in Freystadt: Am Wochenende schlagen Topspieler aus neun Nationen beim Saisonauftakt auf. Große Hoffnungen liegen auf Freystadts Estin Kristin Kuuba. Allerdings muss sie rechtzeitig ihren Flieger erwischen. © Foto: Marcus Mehlich



Zum Freystädter Kader gehören die Estin Kristin Kuuba, Johannes Pistorius, Oliver Roth, Florian Waffler, Hannes Gerberich, Max Flynn; außerdem die Neuzugänge Leon Seiwald und Serena au Yeong (beide österreichische Nationalspieler), Fee Teng Liew (englische Doppelspezialistin) sowie der ehemalige dänische Weltklassespieler Rasmus Bonde. Trotz großer Bemühungen seitens der Vereinsleitung wird der Indonesier Fikri Hadmadi nicht spielen.

Blick in Richtung Kharkiv

Mit Spannung schaut man in diese Woche Richtung Kharkiv in der Ukraine. Dort spielen Kristin Kuuba, Hannes Gerberich und Leon Seiwald ein international stark besetztes EBU-Turnier. "Sollten sie sehr weit kommen, wird es kritisch, rechtzeitig zu kommen, so ein besorgter Teammanager Stephan Pistorius und fügt hinzu, "aber auch unsere Gegner haben dort Spieler am Start." Es bleibt also spannend, wer letztlich am Wochenende in Freystadt aufschlägt.

Am Samstag, 16 Uhr, spielt Freystadt gegen Wittorf-Neumünster, die man in der vergangenen Saison zweimal knapp mit 4:3 schlagen konnte. Mit sieben Neuzugängen hat das Team aufgerüstet. Verstärkt hat man sich im Dameneinzel mit der ungarischen Medaillengewinnerin bei der Jugend-EM, Vivien Sandorhazi. Mit der Engländerin Victoria Williams, der belgischen Meisterin Lise Jaques, der Russin Nina Vislova und der Russin Anastasiia Shapovalova kann Wittorf im Damendoppel aus dem Vollen schöpfen.

Auf der Herrenseite spielt bei den Gästen im ersten Einzel der malaiische Ex-Nationalspieler Chong Jee Han gegen Leon Seiwald. Schwer wird es auch für Hannes Gerberich unabhängig ob er auf Lukas Bednorsch, Sebastian Schöttler oder den Russen Egor Kurdyukov trifft. Offen ist die Aufstellung im Herrendoppel. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass Johannes Pistorius und Max Flynn sowie Oliver Roth und Rasmus Bonde zusammenspielen.

Am Sonntag, 15 Uhr, folgt das Spiel gegen Trittau. Das Team verzeichnet neun Neuzugänge. Trittaus große Trümpfe sind die Damen, allen voran die Indonesierin Priskila Siahaya. Gegen sie bezog Kristin Kuuba in der vergangenen Saison ihre einzige Niederlage.

Nummer 73 der Weltrangliste

Stark einzuschätzen sind auch die Trittauer Neuzugänge, die Türkin Aliye Demirbag und die erst 17-jährige Engländerin Jessica Hopton, U17-Europameisterin.

Mit dem Indonesier Ary Trisnanto, dem Engländer Matthew Claire, dem Ungar Gergely Krausz und Joachim Persson verfügen die Norddeutschen über einen breiten Herrenkader. Im Herreneinzel steht mit Sergey Sirant die Nummer 73 der Weltrangliste in der Aufstellung. Der 24-jährige Linkshänder ist Mitglied der russischen Nationalmannschaft, die bei der Team-EM Bronze holte. Trotz der starken Konkurrenz sieht TSV-Sportwart Tim Bambach sein Team "absolut konkurrenzfähig".

InfoDie Spiele können auch im Liveticker unter https://b.aufschlagwechsel.de/ verfolgt werden. Außerdem sendet sportdeutschland.tv live am Sonntag in voller Länge: https://sportdeutschland.tv/badminton

