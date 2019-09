Glück im Unglück: Keine Verletzten, als Betrunkener Bus rammt

Regensburg: Beim Linksabbiegen dem Omnibus die Vorfahrt genommen - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Glück im Unglück bei einem Unfall in Regensburg: Ein Mann übersieht beim Linksabbiegen einen ihm entgegen kommenden Bus, nimmt ihm die Vorfahrt und stößt mit ihm zusammen. Es gibt keine Verletzten.

Der 50-Jährige war mit seinem Suzuki in Regensburg auf der Adalbert-Stifter-Straße in Richtung Ludwig-Thoma-Straße unterwegs und wollte in diese nach links abbiegen. Zeitgleich befuhr ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus die Ludwig-Thoma-Straße und wollte an der Einmündung geradeaus weiterfahren. Der Suzuki-Fahrer missachtete die Vorfahrt des 59-jährigen Busfahrers. Folglich kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurde dadurch niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden von rund 7000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 50-jährigen Fahrzeuglenker deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest verlief mit umgerechnet weit über 1,1 Promille positiv, eine Blutentnahme war die Folge und der Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun wegen des Verkehrsunfalls eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn/wof