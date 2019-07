Gold für den Ringernachwuchs des SCO

Beim Földeak-Turnier haben die Ölsbacher Mattenkämpfer abgeräumt - vor 45 Minuten

BERG/UNTERÖLSBACH - Die SCO-Nachwuchsringer haben beim Földeak-Turnier, den offenen bayerischen Meisterschaften in St. Wolfgang, dreimal Gold, einmal Bronze und einmal Silber geholt.

Gold für den SCO. © SCO



Die Regensburger Neuzugänge Magomed und Baschir Kartojev ließen keinem ihrer Widersacher in der 55 und 65 Kilo-Klasse eine Chance. Für die dritte Goldene sorgte Jamie-Leon Dirnhofer, der in der 42 Kilo-Klasse mit vier Schultersiegen und einem Punktsieg nicht zu bezwingen war.

Silber ging in der leichtesten Gewichtsklasse, 29 Kilo, an Janos Grub. Hart kämpfen musste in der 51 Kilo-Klasse Felix Leinweber, ehe er sich die Bronzemedaille umhängen konnte. Zwei sechste Ränge gab es für Fabian Meier und Marion Szykowiak.