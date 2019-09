Graffiti: Auf fremden Eigentum hat Kunst nichts verloren

Mit Hinguckern überrascht die Neumarkter Graffiti-Szene. Es finden sich aber auch viele Schmierereien an den Wänden. - vor 37 Minuten

NEUMARKT - Snoopy grinst über die Hecke und Wladimir Iljitsch Lenin blickt stoisch, sternenumkränzt, vom Sockel der Kneipe in der Bahnhofstraße. Beides Kunst, beides strafbar. Jörg Degenkolb, stellvertretender Leiter der PI Neumarkt, bringt das kurz, aber knapp so auf den Punkt: "Auf fremdem Eigentum hat auch Kunst nichts verloren."

Bilderstrecke zum Thema Graffiti-Szene Neumarkt Ist das Kunst oder kann das weg: Ein Blick auf Graffitis in Neumarkt. Mit neuer Erkenntnis. Auch der Bär von Neumarkt greift zur Dose...



Die Sprayer-Szene in Neumarkt ist derzeit aktiv wie nie. Wie berichtet, tauchen immer mehr Bilder auf, die auch künstlerischen Ansprüchen genügen. Da gibt es Primaballerinas, Kosmonauten, Polizisten: Alles künstlerisch anspruchsvoll, einer eigenen Ausstellung im Reitstadel durchaus wert, aber eben strafbar.

Hoher Sachschaden

Es gibt einen Snoopy-Liebhaber unter den Graffiti-Sprayern in der Großen Kreisstadt: In verschiedenen Posen findet sich der Held aus den Peanuts an Neumarkter Wänden, mal an Gasstationen, mal an Trafohäuschen. Sehr stilsicher festgehalten, perfekt umgesetzt, aber halt nicht legal. © Foto: Wolfgang Fellner



Es muss nicht wie zuletzt berichtet eine Frau sein, die unter psychischen Problemen leidet und deshalb rund 70 Mal mit der Spraydose zugange war: Der Schaden bewegt sich im höheren fünfstelligen Bereich. Die Frau hat die Polizei zuletzt schwer auf Trab gehalten, aber: Die Fälle sind geklärt, die Sprayerin, die Autos und Wände verzierte, wurde auf frischer Tat ertappt. Der Schaden geht in den höheren, fünfstelligen Bereich. Ähnliche Schadenssummen kommen auch bei anderen zusammen, immer abhängig davon, wie viele Wände sie besprühten.

2018 zeigten Geschädigte 21 Taten an, acht davon konnten geklärt werden. Dieses Jahr, 2019, gab es bereits 25 Anzeigen wegen wilder Malerei. Davon wurden 17 geklärt. Was wohl auch daran liegt, dass es bei der Polizeiinspektion inzwischen einen eigenen Sachbearbeiter für diese Fälle gibt. Dieser weiß, welche Handschrift wem zuzuordnen ist.

Hauptsache bunt: Ein Graffiti an einem Trafohäuschen am Ring. © Foto: Wolfgang Fellner



Nicht aufgenommen in diese Statistik sind die Schmierereien an Lärmschutzwänden oder Brücken der Bahn AG. Das läuft über die Bundespolizei, sagt Jörg Degenkolb.

Und da kommt einiges zusammen. Sehen kann das jeder, der in Neumarkt oder Pölling in den Bahnhof geht; auf den Lärmschutzwänden geht es bunt zu. Ein riskantes Treiben für die Sprayer: Zum einen könnten sie entdeckt werden, zum anderen malen sie im Gleisbereich, direkt neben den fahrenden Zügen. Ein Wunder, dass hier bisher noch nichts geschehen ist.

Rennen um besten Platz

Wladimir Iljitsch Lenin: Schablonenkunst in der Neumarkter Bahnhofstraße. © Foto: Wolfgang Fellner



Ein Windhund-Rennen gibt es an den Brücken am Ring um Neumarkt. Hier ist die Straßenmeisterei aktiv, die sofort mit grauer Farbe anrückt, sobald Graffiti an den Widerlagern auftauchen. Schnell ist alles wieder betongrau. Aber nicht lange, und das Spiel beginnt von vorne.

Zur Sprayer-Szene kommen noch andere, die meinen, mit bunter Farbe zeigen zu müssen, dass sie auch da sind. So hat ein einsamer Fan der SpVgg Greuther Fürth unlängst eine grüne Spur quer durch die Stadt gezogen. Getoppt wird der Fürth-Fan von den Ultras des Club. Sie markieren fleißiger als jeder Dackel ihr Revier mit schwarzen Schriftzügen. Ihr Code "UN94" findet sich an allem, was bemalbar ist. Und da stellt sich die Frage dann gar nicht mehr: Ist das Kunst oder kann das weg? Das kann weg.