Große Show bei "Beat the Street" der Fibalon Baskets

Fast 100 Teilnehmer unterhielten die Zuschauer beim Turnier in Postbauer-Heng - vor 34 Minuten

POSTBAUER-HENG - Erneut organisierten die Fibalon Baskets ein Turnier, dass vom klassischen Basketball "Fünf gegen fünf" abweicht. Bei der zweiten Auflage ihres Streetball-Turniers "Beat the Street" in Postbauer-Heng traten 20 Mannschaften in den Kategorien Herren und Mixed in der nun olympischen Variante der Hallensportart gegeneinander an.

Auch im Ausweichquartier, der Schulturnhalle von Postbauer-Heng, wurde das Streetball-Turnier „Beat the Street“ wieder ein toller Erfolg. © Foto: Fibalon Baskets Neumarkt



Gespielt wird "Drei mal drei" mit maximal zwei Auswechselspielern auf einen Korb. Das Team, das nach zehn Minuten die meisten Punkte erreicht hat oder zuerst 21 Punkte hat, geht als Gewinner vom Platz.

Mit DJ in der Halle

Klassischer Weise wird Streetball draußen gespielt. Aufgrund der Wetterlage mussten die Baskets jedoch in die Halle ausweichen. Mit Moderator, DJ, Tanzvorführungen vom Balance Neumarkt und Barbecue in der Mittagspause schaffte man aber auch in der Halle eine ausgelassene Stimmung. Neben dem ausgeschriebenen Preisgeld für den ersten Platz der Herrenkategorie gab es verschiedenste Sachpreise zu gewinnen.

Bei den Mixed-Teams konnten sich die heimischen Damen (Team Fibalonis) durchsetzen, zweiter Platz und dritter Platz belegten Teams aus Nürnberg.

Furioses Halbfinale

Auch bei den Herren war ein Team der Fibalon Baskets auf dem Treppchen vertreten, allerdings reichte es nach einem furiosen Halbfinale nur für Platz drei. Platz zwei belegten die Young Guns aus Nürnberg. Die 200 Euro sicherte sich das Team um den ehemaligen Neumarkter Power Forward Basti Wyczisk und ist damit "Beat the Street Champion" 2019.

Seinen Titel verteidigen konnte der Sharp Shooter Peter Prowosnik, er wurde zum zweiten Mal in Folge Sieger des Dreipunkte-Contests. "Vielen Dank an alle Helfer, Sponsoren, Teilnehmer und Besucher, wir freuen uns auf nächstes Jahr", mit diesen Worten von Hallensprecher Servet endete das Turnier. Für die Fibalon Baskets war es wieder ein toller Erfolg. Mit knapp 100 Teilnehmern konnte man den Event des letzten Jahres sogar noch übertreffen.

nn