Handfeste Auseinandersetzung mit Türsteher

Renitenter Gast machte Ärger - Verfahren eingestellt - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Am Ende waren es wohl die Fotos von Blessuren im Gesicht seines Mandanten, die der Verteidiger noch in der Hinterhand hatte, die Richter Rainer Würth bewogen, das Verfahren gegen einen Türsteher wegen Körperverletzung ohne Auflagen einzustellen.

Türsteher müssen hart im Nehmen sein, aber sich nicht alles gefallen lassen. © dpa



Der 30-Jährige hatte am frühen Morgen des 10. März dieses Jahres dem Besucher einer Diskothek in Neumarkt laut Anklageschrift mehr als deutlich gemacht, dass er wegen seines uncharmanten Verhaltens nicht mehr als Gast erwünscht sei. Der dunkelhäutige junge Mann hatte, so erzählte es der Angeklagte, in der Disko Frauen und Mädchen angemacht. Deswegen sei er gerufen worden.

Er habe selbst gesehen, wie der verhinderte Kavalier eine Frau bedrängte, die absolut keine Lust auf seine Gesellschaft hatte und sich das auch anmerken ließ. Deshalb habe er den jungen Mann vor die Disko bugsiert und ihn auf die andere Straßenseite geschubst, um ihm zu sagen, was Sache sei.

Die ganze Zeit habe er sich Beschimpfungen in mehreren Sprachen anhören müssen und der renitente Bursche habe auch mehrmals mit einem Daumenstrich über die Kehle Morddrohungen signalisiert. Bei der Rangelei seien sein Hemd und seine Jacke zerrissen.

Die Faustschläge, die ihm Staatsanwaltschaftsvertreter Thomas Leykam zum Vorwurf gemacht hatte, räumte er ein. Doch er habe sich eigentlich nur gewehrt. Ernsthafte Verletzungen trug keiner der Streithähne davon. Die Polizei erteilte dem unerwünschten Disko-Gast einen Platzverweis. Das interessierte diesen aber wenig. Kaum war die Polizei weg, stand er wieder auf der Matte.

Nach der Aussage eines Taxifahrers, der Zeuge der Auseinandersetzung geworden war, hatte der Vorfall zunächst anders ausgesehen. Der hatte nämlich bei der Polizei davon gesprochen, dass der Angeklagte den Burschen auf die andere Straßenseite gedrängt, auf ihn eingeschlagen und auch nicht aufgehört habe, als der Gegner am Boden lag. Als Zeuge vor Gericht erinnerte er sich aber dann auf Nachfrage des Richters doch, dass der Disko-Besucher ebenfalls die Fäuste eingesetzt habe.

Ein zweiter Zeuge, ebenfalls ein Taxler, berichtete, dass ein Türsteher, welcher, wusste er nicht mehr zu sagen, den jungen Burschen vor sein Auto geschubst habe. Er sei ausgestiegen und habe sich beschwert. "Halts Maul", habe er nur zu hören bekommen. Dann habe der Angeklagte den Dunkelhäutigen über die Straße gedrängt. "Dort hat er ihn "zamglassn", verprügelt auf Deutsch. Wer aber jetzt zuerst die Fäuste eingesetzt hatte, das könne er nicht sagen.

Nach einer Unterbrechung und einem Gespräch unter sechs Augen mit Verteidiger und Staatsanwalt regte Richter Rainer Würth die Einstellung des Verfahrens an, weil der Türsteher sich seiner Ansicht nach in einer gewissen Notwehrsituation befunden habe. Einen Freispruch gab es nicht, aber die Schrammen im Gesicht des Türstehers, die der Verteidiger mit Fotos belegen konnte, zeigten offenbar, dass der Angeklagte schon nachvollziehbare Gründe gehabt haben könnte, zuzulangen, und dass sein Opfer auch kein Kind von Traurigkeit ist.

CHRISTIAN BIERSACK