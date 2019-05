Hattrick für Patrik Fanderl

Der Oberölsbacher Ringer ist zum dritten Mal bayerischer Meister. - vor 1 Stunde

BERG/UNTERÖLSBACH - In Halbergmoos hat der SC Oberölsbach vier Titel und zwei vierte Plätze erkämpft. Patrik Fanderl holte den dritten bayerischen Meistertitel und bleibt stärkster Freistilringer im süddeutschen Raum.

Vier bayerische Meister, von links: Patrik Fanderl, Ppakcal Hampel, Nikolay Dobrev und quer Fabian Schmitt.



Gewaltig schwitzen musste Fanderl, bevor er seine fünf Widersacher in der schwersten Gewichtsklasse in die Knie gezwungen hatte. Den Rehauer Schmidt schulterte er in der letzten Kampfminute, den Bindlacher Schmid punktete er gekonnt aus. Gegen den deutschen Juniorenmeister Krimmer gelang ein Abbruchsieg, während der Angerer Koch den ungleichen Kampf gegen Fanderl aufgab. Der Kemptner Bürkle wurde auf die Schultern befördert.

Mit Nikolay Dobrev trat der erfolgreichste Ölsbacher Mannschaftsringer zum ersten Mal bei einer bayerischen Meisterschaft an. Keiner seiner vier Gegner stand im Fliegengewicht länger als eine halbe Minute auf der Matte, dann hatte sie Dobrev mit Überlegenheitssiegen von der Matte gejagt.

Mit dem deutschen Jugendmeister Bauer (Anger) und dem Nürnberger Bundesligakämpfer Walter waren zwei Nationalkaderringer unter seinen "Opfern".

Eine konzentrierte Leistung im Finale des Schwergewichts genügte Pascal Hampel, um den Mietrachinger Lederer mit einer Abbruchniederlage in die Schranken zu weisen.

Für den vierten Titel sorgte dann Oberölsbachs neuer Ringercoach Fabian Schmitt selbst: Für den frisch gebackenen 3. Europameister war der Gewinn in der 63 Kiloklasse allerdings reine Formsache, da er eine Gewichtsklasse tiefer amtierender deutscher Männermeister ist. In der gleichen Gewichtsklasse sicherte sich Jugendtrainer Christian Gregor den vierten Rang.

Im sehr stark besetzten Leichtgewicht landete Lukas Leinweber nach zwei Schultersiegen ebenfalls auf dem vierten Rang. Thomas Kleesattel ging bei diesen Titelkämpfen im Mittelgewicht leider leer aus.

hmai