Haushalt Neumarkt: "Da kann man nur juhu schreien"

Steuereinnahmen sprudeln: OB Thumann fand Grund zum Jubeln bei der Präsentation des Jahresabschlusses 2018. - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Neumarkt schwimmt auf einer Erfolgswelle: Dieser Eindruck entstand bei der Präsentation des Jahresabschlusses 2018 im Neumarkter Stadtrat. "Man muss erst einmal nach einer Stadt suchen in dieser Größenordnung, die das schafft. Da kann man nur juhu schreien", sagte OB Thomas Thumann. Das taten im Verlauf der Stadtratssitzung dann aber trotzdem nicht alle.

Die rechte Häuserzeile wird bald abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Dabei entsteht ein zentrales Gebäude hinter einer mehrgiebeligen Fassade, um den Altstadtcharakter wieder aufzugreifen. © Foto: Günter Distler



Wobei die Zahlen, die der OB und Verwaltungsrat Raimund Tischner, Leiter des Amtes für Finanzen, vorlegten, keine Wünsche offen ließen. Die Gewerbesteuereinnahmen sind mit 29,4 Millionen Euro die zweithöchsten in der Stadtgeschichte, die Einkommenssteuereinnahmen mit 24 Millionen Euro die höchsten.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt lag bei 19,8 Millionen Euro, angesetzt waren 12,8. Das lag, sagte Tischner, auch daran, dass weniger Kapital ausgegeben werden musste als gedacht. So war eine Kreditaufnahme von 3,6 Millionen Euro eingeplant, benötigt wurde sie aber nicht. Aus den Rücklagen sollten 20 Millionen Euro entnommen werden, am Ende wurden ihnen 500 000 Euro zugeführt. Trotzdem, sagte Tischner, habe die Kommune gleichzeitig 28 Millionen Euro investiert. Die Zahlen wurden zur Kenntnis genommen und einstimmig durchgewunken.

Nicht anders war es mit dem Jahresabschluss der Vereinigten Wohlfahrtsstiftung. Der erreicht zwar nicht Millionenhöhe, sondern es geht um Summen im Bereich unter 500 000 Euro, aber auch da wurde alles eingehalten, sagte Raimund Tischner. Und auch der erhielt den Segen des Rates. Ebenso die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Stadt- und Stiftungshaushalt.

Studentenwohnheim geplant

Einfach gestaltet, aber sich gut in die Altstadt einfügend: So soll die Bebauung in der Kaminfeger-Gasse gegenüber der geplanten Uni-Außenstelle werden. Architekt Johannes Berschneider stellte seine Überlegungen dazu vor und erhielt den Auftrag des Rates, weiter zu planen.

Es wird ein Haus werden, sich aber durch zahlreiche Giebel gut in das Altstadtbild einfügen. 24 kleine Wohnungen sind geplant, dazu ein Garten hinter dem Haus, zahlreiche Fahrradabstellplätze. Und ein kleiner Abstellraum für den Reitstadel, direkt an dessen Anbau anschließend, in dem einst die Stühle und die beiden wertvollen Flügel gelagert werden können. Es wird einen zentralen Wäscheraum im Haus geben, das Ensemble wird verputzt und erhält Holzfenster.

