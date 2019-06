Hausheimer laden zur Busheislkirwa

NEUMARKT/ HAUSHEIM - Der Burschenverein Hausheim lädt von Samstag, 29. Juni, bis Montag, 1. Juli, zur „Busheislkirwa“ nach Hausheim ein.

Der Burschenverein Hausheim kann auch mit Frauen aufwarten. © Foto: Willibald Triller



Bereits am Samstag, 22. Juni, findet am Sportplatz Hausheim das traditionelle Kirwaspiel zwischen der Mannschaft der Feuerwehr und der Truppe des Burschenvereins statt.

Das Kirchweihwochenende selbst beginnt am Samstag, 29. Juni, um 19 Uhr mit dem Bayerischen Abend in der Dorfhalle/Busheisl mit der Band Sakrisch; um 22.30 Uhr ist Kirwabaum-Verlosung.

Am Sonntag findet um 9.30 Uhr in Peter und Paul der Kirwa-Gottesdienst statt. Ab 15 Uhr ist Festbetrieb in der Dorfhalle/Busheisl, um 16 Uhr steht das Kirwabaum-Austanzen an, bevor ab 17 Uhr die Almduudlaa für Kirchweihstimmung sorgen. Am Montag gibt es ab 19 Uhr beim Ross-Wirt Live-Musik.

